〈童子賢開講〉時代、人才需求多變 學校教育應扮演啟發角色

和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (16) 日以台灣玉山科技協會身分出席國鼎論壇，以「青年學子如何為自己儲備競爭力」發表演講，他認為，時代多變、產業多變、人才需求也多變，學校教育應扮演啟發的角色，而非把青年學子限制在框框裡。

童子賢說，在青年學子的學習之旅中，學校教育不可能一次就把一輩子所需要的書、技能教會，認為學校教育應扮演啟發青年學子好奇心的角色，甚至在學校認識的同學比學到的知識更重要。

童子賢認為，台灣教育體制在規畫上相當妥當，不過以學習腳踏車為例，第一年學概論、第二年學原理，之後再算齒輪比例，雖然循序漸進，但第四年之後還是不會騎車，有點把青年學子限制在框框裡，就如同旅遊時，導遊喋喋不休的介紹，卻沒給乘客自己欣賞的時間。

童子賢也建議，台灣高中教育應該再放鬆 10%-15% 的時間，給學生能夠睡飽、不要深度近視，甚至是有時間能組社團、體驗生活。

回顧 1989 年華碩 (2357-TW) 創立時，童子賢說，當年大創業時期的浪潮，帶來很多的科技新創公司，也為台灣後續 20-30 年資通訊產業帶來活力，但隨著時代變遷、少子化來臨，台灣社會面臨轉型再轉型，青年學子擁有一技之長已不夠，更要終身學習不畏變局。

童子賢也分享，當年四個工程師創立華碩，他更兼任總經理負責採購、業務等，一方面正是他在台北工專求學時，時常去翻閱歷史、財經相關書籍，雖然當時三分懂、七分不懂，屬於似懂非懂，但一直放在心裡，直到進入社會，接觸成本會計時，就從三分懂變成五分懂，後來更成為創業養分。