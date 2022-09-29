〈台台併聽證會〉台灣大為保住頻譜 將增設逾千座基站、涵蓋率97%

台灣大 (3045-TW) 為留住頻譜提出多項方案，包括加入關掉台灣之星 3G 網路、偏鄉地區建設逾千座基站讓網路人口涵蓋 97%，並預期合併台灣之星後，未來每年可減少 0.74 億度電，相當於 95 個大安森林公園減碳量。

技術長郭宇泰表示，未來會整合雙方的基站並使用 MOCN 共頻技術，用同一個基站發射雙方頻段，讓所有用戶有相同上網速率。另外，會盡快關掉台灣之星的 3G 網路，其用戶在台灣大網路有更大的語音涵蓋。

針對基地台方面，郭宇泰指出，整併台灣之星 4G 設備後，會再增設 500 個基站，在偏遠地區共建設 4G 超過 1000 站，人口涵蓋達到 97%；在人口較稠密的地區，與台灣之星 5G 網路重疊的設備會往外圍搬遷，同時計劃增設 1500 站，並在偏遠地區共建設 5G 超過 900 站，人口涵蓋達到 95%。

郭宇泰說，整併網路對台灣的一大好處是省電，關掉台灣之星 3G 網路可減少每年 0.42 億度電，裁掉重複 4G 設備可減少 0.97 億度電，雖然擴大 5G 佈建用電增加 0.64 億度電，但加總後每年仍可降低 0.74 億度，相當於 95 個大安森林公園的減碳量。

總經理林之晨表示，台灣大與台灣之星各頻段都有大量建設、承載繁重訊務，其中 1GHz 以下低頻頻段，台灣大 700MHz 頻段建置超過 1.2 萬座基站、服務 700 萬用戶，台灣之星 900MHz 頻段也超過 9000 座基站、服務 268 萬用戶，若被迫繳回頻譜，台灣大總頻寬將降低 6%，影響近 1000 萬用戶的服務品質。

台灣之星副總朱曉幸補充，由於 1GHz 以下低頻頻段只剩 700MHz 與 900MHz 頻段，根據內部數據來看，台灣之星 100% 無法全面轉換至 700MHz，即使可以轉換，也會造成台灣大用戶品質下降。