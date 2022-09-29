〈台台併聽證會〉台灣大：繳回頻譜將無手機可支援 不利競爭

台灣大 (3045-TW) 擬合併台灣之星案聽證會今 (29) 日登場，針對低頻超標繳回議題，台灣大技術長郭宇泰表示，目前市面上沒有支援 700+900 MHz 載波聚合的手機，若依照同業主張繳回低頻 10MHz，兩頻段速度無法相加，將處於競爭不利地位。

郭宇泰指出，兩項合併案完成後，新台灣大在 3GHz 以下的總頻寬為 180MHz，比新遠傳少 14%，也比中華電少 10%，另外，市面上沒有任何支持 700+900 MHz 載波聚合的手機，若再依同業主張繳回低頻 10MHz 頻段，用戶將無法同時使用 700 與 900 頻段，繳回頻譜除了有損既有用戶服務品質，也會造成頻譜閒置導致社會損失。

台灣之星總經理賴弦五認為，1GHz 以下低頻非主要競爭要素，而是 3GHz 以下頻段，回顧 2013 年 4G 首波釋照狀況，900MHz 平均單價最低、每單位 1.56 億元，台灣之星為競標最多的業者；1.87GHz 平均單價最高、達 5.67 億元，以中華電競標最多頻寬、其次為遠傳，顯示 1.87GHz 頻段才是市場競爭絕對因素。

賴弦五強調，900MHz 是台灣之星提供用戶 4G 網路的主要頻段，也是室內網路涵蓋的唯一頻段，若將頻譜繳回一半，不僅是浪費頻率資源，也減損用戶品質，網路速度甚至會比 3G 慢。