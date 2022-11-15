全球景氣降溫 製造業人力需求淨增1.8萬人近3年新低

勞動部今 (15) 日公布企業人力需求調查，預計明年 1 月底淨增加 5.1 萬人，其中製造業淨增加 1.8 萬人為大宗，但卻是近 3 年來新低，主因全球景氣降溫，市場需求轉弱，出口動能趨疲，導致外需相關產業人力需求減緩。

勞動部指出，各事業單位明年 1 月底較今年 10 月底預計增加人力者占 24.5%、減少人力者 3.5%、人力需求不變者 63.8%、無法預估者 8.2%；需求人數預計增加 6 萬人、減少 0.8 萬人，淨增加 5.1 萬人。

按行業別觀察，服務業部門淨增加 2.9 萬人，工業部門人力需求預計淨增加 2.2 萬人。各大業以製造業淨增加 1.8 萬人較多 (電子零組件製造業淨增加 0.3 萬人，金屬製品製造業、機械設備製造業均淨增加 0.2 萬人)，而住宿及餐飲業淨增加 0.7 萬人位居第二。

勞動部表示，隨著國內邊境管制逐步放寬，防疫規範也逐漸鬆綁，以及春節與寒假消費旺季等因素，內需服務業持續增僱員工，整體來看，明年 1 月底人力需求略見降溫，但仍處高檔。

根據統計，事業單位明年 1 月底增加人力主要原因，以「公司營運擴增或多角化經營」占 62.5% 最多，「退離者之補充」占 20% 居次。

從按職類別來看，人力需求以技藝、機械設備操作及組裝人員淨增加 1.6 萬人較多，技術員及助理專業人員淨增加 1.4 萬人次之，服務及銷售工作人員淨增加 1 萬人位居第三。