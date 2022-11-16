雷諾日產三菱未就合作關係達成共識

法國雷諾汽車集團 (Renault) 董事長盛納德 (Jean-Dominique Senard) 周二 (15 日) 表示，和日產 (Nissan)、三菱 (Mitsubishi) 兩家汽車公司間的聯盟關係，正處於過去 4 年的最佳狀態，但避談與日產合作關係的重新評估何時完成。

據《日本經濟新聞》報導，盛納德和雷諾汽車執行長梅奧 (Luca de Meo) 等公司高層，正在日本當地和日產汽車社長內田誠、以及三菱汽車社長加藤隆雄等人，就合作問題進行討論。

盛納德周二出席在東京召開的巴黎歐洲金融市場協會 (Paris EUROPLACE) 國際金融論壇，他於會後接受日經採訪時表示「就聯盟的將來，已進行相當良好的討論」，並強調三家公司的經營層「相互信賴，關係良好」。

雷諾和日產之間正針對調降日產股份的持有比率，及日產在雷諾主導下全新電動車公司的出資問題進行討論。

盛納德表示「如果時機成熟，就會告知大家」。有關智慧財產權的問題，雷諾和日產應該還在協商。

盛納德致詞時也提到日法兩國的汽車聯盟。他表示「來到日本，和日產、三菱的同事們一同工作，相當開心。整體團隊會就所有重要議題進行討論」。

雷諾 11 月 8 日在一場法說會提到，計劃 2023 年下半年度為全新電動車公司實施股票上市，另外為了因應汽車市場的數位化，將和 Google(GOOGL-US) 合作。日產汽車社長內田誠則在 11 月 9 日財報說明會中表示，「目前正在考慮出資問題」。

未來 Google 加入後，智慧財產權的協商可能會變得更加複雜。日產方面接受《每日新聞》採訪時表示，相關問題還需要花點時間。