日經：IDM大廠羅姆將參與東芝併購案 出資3,000億日元

據《日本經濟新聞》周三 (16 日) 報導，日本產業夥伴 (JIP) 提出的東芝 (Toshiba) 私有化併購提案，IDM 大廠羅姆 (Rohm) 和鈴木汽車 (Suzuki) 已表達參加意願。其中，羅姆有意出資 3,000 億日元左右，是參與該併購案的日企當中，出資金額最高的。

東芝目前正針對 JIP 的併購提案進行評估，如果真的實現，未來東芝在半導體和基礎設施等業務方面，也將與出資的日本企業進行合作，盼能進一步提升企業價值。

日經報導指出，根據多名消息人士說法，有關 JIP 提出的併購提案，歐力士 (Orix) 將以出資和融資方式，提供 3,000 億日元左右資金，中部電力也打算出資近 1,000 億日元，而 JIP 本身也將投入 1,000 億日元。預料羅姆的投資額是透過出資等方式組成。針對日經提問，羅姆方面表示「不予評論」。

預料鈴木將出資數百億日元，還有大成建設也可能投入資金。參加該併購案的十多家日本企業，總出資金額估計將達到 1 兆日元。併購總額預料將落在 2 兆 2000 億日元前後，剩下的不足部分，將以不具備議決權的形式出資，或以金融機構融資來填補。雖然截至 11 月 16 日為止，似乎還沒有取得來自金融機構的承諾書，但手續還在進行當中。

羅姆和東芝都有生產功率半導體，預料羅姆透過出資關係，與東芝之間將進行半導體材料調度和生產等合作。而鈴木使用的車用鋰電池，則是向東芝進行調度。

中部電力和東芝的淵源深厚，東芝有生產蒸汽渦輪發電機等設備，也提供各種與電力基礎設施相關的營運系統和維護檢修服務，並獲得中部電力大量採用。中部電力在日本靜岡縣的濱岡核能發電廠，就是使用東芝生產的反應爐，還有在維護及重啟營運方面，東芝和中部電力也有合作關係。

東芝自今年 4 月開始，公開募集包括私有化選項在內的企業重組提案，JIP 也在 10 月時取得優先談判權。JIP 在 11 月 7 日提出正式提案，以私有化為主軸，參考目前股價，打算砸下 2 兆 2,000 億日元左右來買下全部的東芝股票。

由於 JIP 所提出的併購提案，有過半資金都是來自日本企業，監管單位在審理時較容易過關。且東芝的營業項目包括核能業務，也因此必須經過日本政府的嚴格把關。基於各項理由，併購案交由日本企業主導，也有易於推動的好處。

東芝似乎已啟動一個由外部董事所組成的特別委員會，正針對 JIP 提出的併購提案細節進行檢討。而最後一關仍需經過東芝董事會點頭，也有必要取得金融機構的融資承諾書。