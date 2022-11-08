雷諾汽車宣布 高通將投資電動車新公司

據《日本經濟新聞》報導，法國雷諾汽車 (Renault) 周二 (8 日) 宣布，關於該公司目前計畫中的電動車新公司，美國半導體大廠高通 (QCOM-US) 將投入資金。另外，雷諾與美國科技巨擘 Google(GOOGL-US) 也將共同攜手，要推動車輛的數位化。

和雷諾共組汽車聯盟的日本日產汽車 (Nissan) 和三菱汽車 (Mitsubishi) 兩家公司，也正在考慮投資該電動車新公司。

據日經報導，高通旗下的 Qualcomm Technologies 將向雷諾的電動車新公司進行出資，雙方將攜手合作運用最尖端的半導體技術來共同研發車載系統，預計 2026 年左右完成，屆時產品也將對外銷售。關於合作內容，將於日後進行細部討論。而高通和雷諾之間，原本就有合作關係。

雷諾是在今 (2022) 年 2 月提出擬分拆電動車業務 Ampere、並成立新公司之構想，也邀請日產和三菱參與新公司的投資等。根據日經報導，日產最高可能取得該新公司的 15% 股份，而三菱還在檢討是否進行出資。

雷諾計畫最快在 2023 年的下半年，要實施電動車新公司的首次公開募股 (IPO)，並計畫在 2030 年之前要推出 6 款電動車。新公司的營收年成長率目標設定為 30%，2031 年的年度銷售目標為 100 萬輛。