推特工程師罵新老闆 馬斯克開鍘：慢走不送

外媒報導，社交媒體平台推特的新老闆馬斯克 (Elon Musk) 又開除一批工程師，根據現任推特員工和兩名知悉情況的前任員工透露，遭開除的一些工程師在推特或其內部 Slack 傳訊系統上發表批評性言論。

根據《NBC News 》，目前不清楚遭開除的工程師具體人數，但知情人士估計最高達 20 人。

知情人士透露，一些遭開除的工程師在推特上開罵老闆，另外一些人在稱為「社交茶水間」的內部 Slack 平台上批評公司。

推特遭馬斯克收購後，公司陷入一團混亂，除了半數員工遭開除，高層遭解聘且董事會也解散以外，馬斯克還稱推特有破產風險，且平台政策也朝夕令改，推出收費制藍勾勾和官方認證灰勾勾，卻又隨即廢止，就連馬斯克本人也承認推特改革期間將會做出很多「蠢事」。

面對員工不滿，馬斯克周一在推特上表示，他解聘至少一名在推特上公開批評他的工程師。部分遭解聘的工程師也在推特上證實此事。

在 2 周前首批裁員後，馬斯克在周二 4 點 30 分左右發送最新一批解聘郵件，收信者是「過去 24 小時內在公司任何 Slack 渠道或推特上批評過馬斯克的人」。

甫被解聘的推特員工向媒體出示公司通知郵件，其解聘理由是「最近的行為」。部分工程師則在沒有收到公司正式通知的情況下，被封鎖在公司系統之外。

現任員工表示：「我甚至無法形容這些人帶走了多少機構知識，這些人被視為是裁員潮都不能裁撤的人啊。」

另一位現任員工則表示，主管已下達指令，要對推特在馬斯克領導下犯下的任何錯誤三緘其口。

推特和馬斯克沒有回應置評請求，但馬斯克在推特上表示：「我為開除這些天才道歉，他們巨大的才能無疑也能在其他地方發揮巨大作用。」