人民幣走強 美中領袖對話放緩經濟擔憂

人民幣周二 (15 日) 走強，因投資者對拜登與習近平在 G20 峰會會晤後，緊張的美中關係有望緩和有所期待。

人民幣兌美元有望連續第四天上漲。中國人民銀行在開市前將中間價定在 7.0421，較前一交易日中間價 7.0899 元升值 478 基點。

現貨市場開盤價為每美元 7.0400，午盤交易價格為 7.0506，比前一尾盤收盤價高 204 點，比中點低 0.12%。

星展銀行資深外匯策略師 Philip Wee 和資深經濟學家 Radhika Rao 表示，拜習會面冷卻了人們對冷戰的擔憂。本次拜習面對面會晤，雙方承諾加強溝通，並同意美國國務卿布林肯將赴北京進行後續會談。

馬來亞銀行分析師 Saktiandi Supaat 表示，隨著溝通管道的重啟，這應該被視為會議的積極成果。

不過，周二公布的一系列中國數據經濟數據，包括工廠產出、零售銷售和房地產投資均呈疲軟，凸顯了政策制定者面臨的挑戰，限制了人民幣的漲幅。

瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師 Ken Cheung 表示，中國 10 月份疲軟的硬數據，給因防疫調整及房地產支持政策而感到樂觀的情緒，澆了一盆冷水。

離岸人民幣兌美元報 7.0422，基本上持平。