鉅亨美股雷達：市場觀望PPI數據 聯邦快遞要求美部分員工強制休假

美股重要看點：

美將公布 10 月 PPI 數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.818%。美股期貨週二 (14 日) 上升，道瓊期貨漲 0.40%，標普 500 期貨漲 0.69%，那斯達克 100 期貨漲 1.13%。

Fed 為降通膨將其基準利率從 3 月接近零的水準上調到目前 3.75% 至 4% 區間，已連續第四次升息 3 碼 (75 個基點)。先前 Fed 主席鮑爾在 11 月 2 日記者會暗示，下一次升息幅度可能縮小，以便有時間判斷今年激進升息對美國經濟的影響

美國上周公布的報告顯示 10 月通膨出現降溫跡象，投資人目前預估 Fed 官員將在 12 月 13 至 14 日的會議上選擇升息 2 碼。不過 Fed 官員強調，需要看到一連串證明通膨真的降溫的數據，才能相信物價壓力正逐漸回落到央行目標水準。

Fed 副主席布蘭納德 (Lael Brainard) 表示，Fed 應該可能很快就會縮減升息幅度，暗示自己傾向最快在下個月的會議上將升息步伐放緩至 2 碼 (50 個基點)。

至於利率終點方面，Fed 官員在 9 月預估利率會在明年達到 4.6%，但鮑爾曾暗示在 12 月會議過後終點利率可能會上調。目前投資人認為，到明年年中終點利率會達到略低於 5% 的高峰。

對此，布蘭納德表示，透過以更審慎的步伐行動，實際上將能看到這種累積的緊縮政策是如何發揮作用，目前終點利率路徑為何還很難說。

芝商所 (CME)FedWatch Tool 顯示，美國聯邦基金利率期貨交易市場預估，Fed 在 12 月升息 2 碼的機率為 80.6%，升息 3 碼的機率為 19.4%。

上周四由 CPI 推動的反彈，讓投資者看到美股提升希望。目前，標普 500 指數較 10 月中旬的低點上漲了近 11%，並接近 200 日移動平均線，可能意味著更大的反彈空間。

摩根大通知名分析師 Marko Kolanovic 大部分時間維持看漲，但是，在最新的報告中，他表示，由於經濟衰退風險仍然很高，他正在減少股票增持。

Kolanovic 在本周給客戶的報告中寫道，隨著聯邦基金利率接近 5%，除非聯準會「更有意義地轉向」，否則經濟衰退將難以避免。

他表示，雖然他仍然增持股票並且長期看好美股，但摩根大通利用上周的反彈，作為適度減少股票超額配置的機會。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 10 月 PPI 年增率 (%)，預估 7.2，前值 7.2

美國 10 月 PPI 月增率 (%)，預估 0.4，前值 0.3

重要個股動態：

根據紐約時報 (NYT) 周一 (14 日) 援引知情人士消息報導，電商巨擘亞馬遜將裁員 1 萬人，最快會在本周進行，裁員範圍主要集中在設備、零售和人資部門，將是亞馬遜有史以來最大規模的裁員。

紐時報導指出，亞馬遜的裁員總數仍在變動，但如果最終數字保持在 1 萬人左右，約占亞馬遜公司員工的 3%，而在其全球員工總數中占不到 1%，該公司全球員工總數逾 150 萬人，主要由時薪人員組成。

AMZN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

聯邦快遞 (FDX-US) 周一 (14 日) 表示，由於當前的業務狀況導致貨運量減少，公司貨運部門正讓部分美國市場的員工強制休假。

隨著後疫情時期電商泡沫化破裂，聯邦快遞一周前發出警訊，表示美國的交付量低於預期。聯邦快遞在電子郵件中聲明：「公司將繼續評估環境，並在業務情況允許的情況下召回休假的員工。」

FDX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

俄勒岡州檢察總長 Ellen Rosenblum 周一 (14 日) 宣布，針對谷歌使用位置跟蹤的作法，谷歌同意與 40 個州以 3.915 億美元達成和解協議。

俄勒岡州總檢察長辦公室表示，即使用戶自認已在帳戶設置中關閉位置跟蹤，谷歌仍會繼續收集其行蹤訊息。和解協議中要求谷歌 (GOOGL-US) 必須對用戶更加透明，且自 2023 年起提供更清楚的位置追蹤訊息。