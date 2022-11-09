高盛：若中國結束清零政策 油價明年上看125 美元

高盛表示，油價在 2023 年可能大幅上漲，特別是在中國結束清零政策，經濟全面重新開放的情況下。

高盛指出，布蘭特原油在 2023 年的價格預估為每桶 110 美元，但由於庫存和閒置產能持續減少，油價可能漲至每桶 125 美元。此外，利比亞、俄羅斯、伊拉克和伊朗存在嚴重供應中斷的風險，可能也會推高油價。

高盛分析師 Callum Bruce 表示，有鑑於現貨需求繼續強勁增長，當前油價預測有上行風險。

Bruce 指出，近期新聞暗示，中國可能有計畫鬆綁嚴格封鎖政策。「我們的中國經濟學家認為，最近的新聞暗示政府當局已經開始為期數月的開放準備，因此維持目前在 2023 年第二季重新開放的預測。」

高盛說，任何有關中國重新開放的消息都可能推動油價上漲，若是提前重新開放，高盛每桶 110 美元的價格預估將上修 6 美元，若是國際全面重新開放，高盛的油價預估將上修 15 美元至每桶 125 美元。

Global X Management 研究主管 Rohan Reddy 也曾表示，油價明年可能輕鬆回升至每桶 100 美元以上，因為原已緊張的供應，可能會因中國需求成長而更加吃緊。

Reddy 指出，中國可能大大增加石油需求量，幫助推動油價達到 110 美元左右。他表示，OPEC 不願提高產量，和可能更為鴿派的聯準會，也將是推動油價上漲的因素。