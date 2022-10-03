擁擠交易過了頭，下半年美元指數重演上半年原油

金融市場除了基本面的供需動態「均衡」價格，短線也不時常出現的是籌碼 (情緒) 面的價格波動。尤其是 FED 不負責任的瘋狂印鈔 QE，又不加緊收回，市場上流動性因為緊縮貨幣而受限，但資金還是相對多得誇張，因此連美元指數都能出現擁擠交易短線超漲的現象，重演的上半年的原油期貨戲碼！

以 FRA-OIS 作為流動性指標，目前確實來到今年利差新高，整體市場流動性今年新低！

什麼是擁擠交易？

最熱門的交易商品往往是短期的反指標。尤其法人機構的操盤手或基金經理人，對於金融工具可用之兵多，「如果市場上萬物齊跌，唯有 A 漲，那麼 A 就會被法人炒上天際」，成為這種萬物齊跌的慘淡恐慌情緒性指標，往往 A 會出現擁擠交易超漲，一旦意識到超漲，海水開始退潮，也就成為一波行情的轉折關鍵

EX：2022 上半年 原油期貨

在 2021Q4 四巫日結算後，算是了結 2021 年的年度最後的頻繁交易日，因為進入聖誕假期前，一路量縮呈現布局轉換資金，當時是多頭反轉空頭的起始點。 而進入 1、2 月，通膨持續居高不下! 華爾街不僅上修通膨，影響到 10 年期公債殖利率走揚，更直接唱 FED 反調上修升息時程與碼數，唯有 FED 還在裝傻，因此 2 年期公債殖利率快速飆升

→供給面通膨 + 股債雙殺上演，因為股債雙殺，即便去槓桿必然有未實現虧損產生，華爾街湧進大宗原物料市場擁擠交易，尤其指標是原油期貨!!

原油的供需價格與情緒性引爆就在烏俄戰爭，當時瞬間急漲，掌控不少原物料關鍵出口地位的俄羅斯加劇通膨疑慮，但是俄羅斯的原油貿易比重並不高，並且原油價格的泛用性強，全世界幾乎共用，因此實質探討供需平衡價，當時筆者就斷言，單論原油本身供需均衡價頂多 100 美金 / 桶，超漲的都是情緒面 (法人擁擠避險交易所造成多頭價格推升)，因此隨者烏俄戰爭開打，原油就一路高不過高，低過低，最終跌破 100 之下

EX: 2022 下半年 美元 or(美元指數期貨)

在 6 月 (2022Q2 四巫日結算後) 出現風險性資產絕地大反攻，維持了將近 2 個月，因為在上一段提到，原油等大宗原物料，除了真正實質供需受影響大的地緣天然氣、農化肥料以外，多數因為緊縮貨幣政策，早就開始大崩盤，尤其像是身兼工業之母與 10 年通膨超高度連動的 - 銅期貨!

因此進入到 8 月中，不僅股、債持續連動，甚至加入了原物料，成為了三者齊跌，這個市場上，多頭的商品就更加稀有，只剩下自顧自強硬升息不加速縮表，造成全世界匯市大幅波動的，美元 (指數期貨)!!

結論：人多的地方不要去，當散戶投資人陸續押寶追美元…

從美元指數期貨可以判讀，6 月份四巫日以來，縱使股票、原物料、債券如何如何的天翻地覆，反彈又下挫，美元指數期貨多頭均線排列的向上非常明顯，法人大資金早早卡位避險進行擁擠交易，近期開始伴隨股市下殺，美元指數大幅跳高，如果現在才搶進場，基本上是追高，筆者判讀目前美元指數合理均衡價應在 110，已經進入情緒面超漲，近幾個交易日也開始不連動風險性資產，明顯有法人資金退潮跡象。

→當前美元指數偏空看待，110 為滿足點，對於風險性資產也較容易有舒緩的空間，畢竟程式單連動應會反向助益，甚至慢慢減緩連動程度。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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