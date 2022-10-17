大賣空本尊：Meta有著「新可樂」的問題 正犯下大錯誤

電影「大賣空」本尊、因放空次貸泡沫成名的投資人貝瑞 (Michael Burry) 週日 (16 日) 在推特發文表示，他認為美社交媒體巨頭 Meta(META-US) 有「新可樂」的問題，並暗示 Meta 可能正在犯下錯誤。

報導中指出，所謂的「新可樂」是可口可樂 (KO-US) 的甜味版，是可口可樂在 1985 年 4 月為與百事可樂的市場競爭中，推出的新產品。

1985 年，可口可樂的市占率持續遭到百事可樂搶走，當時的消費者似乎更喜歡百事可樂的甜味。因此，因次公司決定重新制定配方，後於 4 月推出新品。

然而，新品推出後短短幾週內，該公司每日接到上千通投訴電話，要求可口可樂改回原先配方，而這樣的憤怒讓可口可樂的高管們大吃一驚。

在新品推出的 79 天後，可口可樂公司於 1985 年 7 月 11 日召開了新聞發布會，承認新可樂是一個錯誤，並宣布回歸可口可樂經典配方。

貝瑞表示，目前為止，Mata 創辦人兼執行長馬克 · 祖克柏 (Mark Zuckerberg) 似乎還不願意放棄元宇宙。這就像是 Meta 有新可樂問題一樣，他認為 Meta 很可能將會再度重回到公司最擅長的領域，就是社交媒體。

Meta Platforms 甫於日前舉行的開發者大會中，發表了新款虛擬實境 (VR) 頭戴裝置「Quest Pro」，以專業人士為主要客群，售價 1500 美元起，為前一代裝置的三倍以上，也象徵了祖克柏進軍高階市場的里程碑。