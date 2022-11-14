投資人評估通膨前景及未來Fed政策方向 美債殖利率走升

美債殖利率走升。（圖：AFP）
美債殖利率走升。（圖：AFP）

美國國債殖利率周一 (14 日) 攀升，因為市場檢視過 Fed 理事們的談話和最近的美國通膨數據，以尋找有關央行政策的線索。

美東時間清晨 7 點，對政策最敏感的 2 年期國債殖利率上漲 5.4 個基點至 4.38%。指標 10 年期國債殖利上漲 5.7 個基點至 3.886%，仍低於 4% 的關鍵水準。

兩者均在上周四 (10 日) 暴跌，分別下跌約 30 和 32 個基點。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點相當於 0.01 個百分點。

投資人正在密切關注 Fed 理事們的言論，以尋找有關 Fed 政策計畫的線索。

Fed 理事沃勒 (Christopher Waller) 周一在雪梨的一場會議上發表講話說，雖然 Fed 將考慮放慢升息步伐，但在暫停升息之前仍有「一段路要走」。

Fed 一直在提高利率以對抗持續高升的通膨。然而，許多投資人擔心升息步伐正在導致美國經濟陷入衰退。

周四公布的通膨數據顯示，10 月消費者物價漲幅低於預期。交易員普遍認為這是通膨壓力緩解的跡象，並希望這將促使 Fed 改變政策。

本周將有更多 Fed 理事發表評論。

周二 (15 日) 將公布生產者物價指數 (PPI) 數據，市場將進一步了解通膨是否正在降溫。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+38.18%

$13,818

原投組報酬率

+29.12%

$12,912

投組標的成分

  • 40%

    美時

    1795

  • 20%

    醣聯

    4168

  • 20%

    胡連

    6279

  • 10%

    保瑞

    6472

  • 10%

    駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞