投資人評估通膨前景及未來Fed政策方向 美債殖利率走升

美國國債殖利率周一 (14 日) 攀升，因為市場檢視過 Fed 理事們的談話和最近的美國通膨數據，以尋找有關央行政策的線索。

美東時間清晨 7 點，對政策最敏感的 2 年期國債殖利率上漲 5.4 個基點至 4.38%。指標 10 年期國債殖利上漲 5.7 個基點至 3.886%，仍低於 4% 的關鍵水準。

兩者均在上周四 (10 日) 暴跌，分別下跌約 30 和 32 個基點。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點相當於 0.01 個百分點。

投資人正在密切關注 Fed 理事們的言論，以尋找有關 Fed 政策計畫的線索。

Fed 理事沃勒 (Christopher Waller) 周一在雪梨的一場會議上發表講話說，雖然 Fed 將考慮放慢升息步伐，但在暫停升息之前仍有「一段路要走」。

Fed 一直在提高利率以對抗持續高升的通膨。然而，許多投資人擔心升息步伐正在導致美國經濟陷入衰退。

周四公布的通膨數據顯示，10 月消費者物價漲幅低於預期。交易員普遍認為這是通膨壓力緩解的跡象，並希望這將促使 Fed 改變政策。

本周將有更多 Fed 理事發表評論。

周二 (15 日) 將公布生產者物價指數 (PPI) 數據，市場將進一步了解通膨是否正在降溫。