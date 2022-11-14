AST SpaceMobile成功部署通訊衛星 達成低地軟道5G網絡覆蓋里程碑

聯結衛星和智慧手機的企業 AST SpaceMobile (ASTS-US) 周一 (14 日) 宣布，其最近發射的測試衛星的寬型天線已成功部署，這是該公司開發提供 5G 寬頻服務全球網路的一個重要里程碑。

BlueWalker 3 衛星於 9 月由 SpaceX 的獵鷹 9 號火箭發射，部署了 693 平方英尺的天線，該公司稱其為近地軌道上部署的史上最大陣列。

AST SpaceMobile 股票在周一盤前交易中從之前的每股 8.83 美元收盤價上漲約 18%。今年至今，該公司的股價上漲了 11%。

AST SpaceMobile 董事長兼 CEO 亞維蘭 (Abel Avellan) 發表聲明表示，「每個人都應該有權使用蜂窩寬頻，無論在哪裡生活或工作。我們的目標是縮小對全球數十億人的生活產生負面影響的聯通性差距。」

該公司是眾多試圖創建該類全球服務的競爭者之一，這塊市場長期以來一直是衛星通訊夢想的處女地。

AST 的網絡將由 168 顆衛星組成，該公司表示，一旦大約 110 顆衛星進入軌道，即可覆蓋全球。BlueWalker 3 是 AST 目前第二顆測試衛星，它計畫在明年年底開始部署其運行中的 BlueBird 衛星。

這家衛星公司去年經由 SPAC 上市，至今已籌集超過 6 億美元。AST 為其服務建立了許多行動電信合作夥伴關係，包括 AT&T (T-US)、沃達丰 (VOD-US)、樂天等。

AT&T 網絡總裁森霸 (Chris Sambar) 周一也發表聲明表示，該公司「很高興」AST 達到「這個重要的里程碑」，「與 AST SpaceMobile 合作，我們相信未來有機會進一步擴展我們的網絡覆蓋範圍，包括其他偏遠和離網地點。」