小蝦米對大鯨魚 小股東提告馬斯克不當領取特斯拉高額薪酬

馬斯克一直在挑戰底特律汽車同業、空頭炒家和證券監管機構，不過下周這位特斯拉 (TSLA-US) CEO 將在法庭上與一個不太可能的敵人對決，對方希望取消馬斯克 560 億美元薪酬。

這場審判是由世上最富有的人與其電動車製造商最小股東之一托納塔 (Richard Tornetta) 進行較量，後者在 2018 年提起訴訟時僅持有 9 股。

托納塔以所謂的股東衍生訴訟代表公司起訴馬斯克和特斯拉董事會。如果成功，馬斯克 2018 年的一籃子股票授與將被取消，特斯拉將會受益。托納塔並沒有為自己尋求賠償。

在歷史上，在訴訟中幾無經濟利益的股東提起的訴訟，一直被商業團體批評為「滋擾訴訟」，通常很快以非金錢方式和解，並向代表原告的律師支付費用告終。

瑞奇蒙大學法學院教授、專門研究股東訴訟的艾利克森 (Jessica Erickson) 說，「這個案子看起來不太一樣。」

托納塔的提告在 2019 年逃過駁回動議，並將於周一 (14 日) 開始在德拉瓦州 Wilmington 進行為期一周的審判，上個月以 440 億美元收購推特的馬斯克將出席作證。

薪酬方案備受廣泛批評，加州教師退休制度 CalSTRS 是投反對票的股東之一。

法律專家表示，這樣的大股東不太可能提起訴訟，因為這可能會招致馬斯克的反擊，並切斷與管理層的接觸。

目前尚不清楚托納塔為何提起訴訟。他沒有任何回應，他的律師也拒絕置評。

托納塔在訴狀中指稱，馬斯克在由他主導的董事會中通過這個薪酬方案，並隨後將其提交給的股東投票，這些股東被誤導認為這些門檻難以實現。

馬斯克高爭議的薪酬方案允許在每次達到不斷升級的業績和財務目標時，以極低的折扣價格買進特斯拉 1% 的股票；若未能達到門檻，馬斯克一無所獲。法庭文件顯示，特斯拉已經實現了 12 個目標中的 11 個，其市值從 500 億美元一度短暫飆升至超過 1 兆美元。

馬斯克和董事們在法庭文件中辯稱，該方案讓馬斯克在困難時期專注於特斯拉，並導致股價上漲了 10 倍。

負責托納塔案件的律師不由原告支付費用。如果訴訟成功，他們將要求法官命令被告支付費用，可能達數百萬美元。目前尚不清楚如果托納塔勝訴，律師事務所可能會尋求多少金額。

托納塔也是另一起案件的原告，該案同樣倖免於駁回動議，並將於明年接受審判。托納塔質疑 Pandora Media Inc. 出售給 Sirius XM Holdings Inc. 的合法性。