〈台幣〉熱錢簇擁股匯雙漲 強升逾3角往31元靠攏

台北股匯今 (14) 日持續上演雙漲走勢，新台幣兌美元匯率在熱錢簇擁下，強升逾 3 角，往 31 元整數關卡靠攏，創下 2 個月新高，市場看好匯價有望挑戰 30 字頭；台股站穩季線，盤中上漲超過 130 點，站上 14100 點關卡。

美元指數近來大跳水，新台幣匯率上周五激情演出，勁揚近 5 角，創下近 23 年來單日最大升幅，今天再接再厲，持續展開凌厲攻勢，盤中升值 3.04 角，最高衝上 31.106 元，為今年 9 月中旬以來新高價。

台股方面，台積電今天早盤上漲近 2%，一度攻抵 450 元，帶領電子股走揚，傳產同步扮演撐盤要角，台塑、南亞、台泥、亞德客 - KY、長榮等，均獲得買盤青睞，金融股則互有漲跌。

觀察主要亞幣今天兌美元表現，新台幣匯率早盤強升 0.83%，人民幣也勁揚 0.43%，韓元回貶 0.36%，日元也貶 0.25%，新加坡幣也小幅走貶。

中國衛建委上周四宣布放寬一系列防疫措施，包含將入境檢疫者和密切接觸者的隔離期限縮短至「5+3」等。在風險情緒持續改善下，人民幣兌美元中間價今天報 7.0899，創 9 月底以來新高；較上日調升 1008 點，為 2005 年匯改以來單日最大升幅。