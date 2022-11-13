台灣半導體擁三利基 四檔相關ETF月績效戰勝台積電

台積電週五 (11 日) 狂飆超過 8%，連帶四檔半導體 ETF 也搶搶滾，一個月的月績效更戰勝台積電，法人表示，台灣半導體產業坐擁三大利基，對於想搶搭半導體反彈列車的投資人來說，半導體股價漸入佳境，半導體 ETF 錢景可期。

台股從 3 日收盤 12986.6 點到 11 日，波段大漲 1020.96 點漲幅 7.53%，進一步觀察台股 ETF 近一周表現，36 檔平均周漲幅 8.04%，超越大盤的 7.53%，尤其是 4 檔半導體 ETF 漲幅，單周漲幅全數超過 13%，遙遙領先其他類型的台股 ETF。

安聯投信台股團隊表示，受到 10 月通膨有趨緩跡象、引發聯準會也許能放慢升息腳步的樂觀期望；受此激勵，美元指數和十年公債殖利率滑落，美股大漲，其中尤以半導體族群漲勢相對凌厲，之前承壓的全球股市更是為之振奮。

新光臺灣半導體精選 30 ETF (00904-TW) 基金經理人王韻茹也表示，大盤這波氣勢如虹下，特別是台積電週五一口氣漲 8.34%、聯發科漲 6.06%、聯電漲 5.64%，在這半導體 3 大權值股帶動下，所以帶旺國內 4 檔半導體 ETF 強勢勁揚。

以單周績效來看，表現最好的是兆豐台灣晶圓製造、上漲 13.87% 排名第一，新光臺灣半導體 30 ETF 漲幅 13.55% 表現居次，而中信及富邦其他 2 檔半導體 ETF，漲幅亦達 13% 以上。

台積電單周漲幅達 15.6%，雖然高於半導體 ETF，但對存股族來說，拉長戰線以一個月表現來看，台積電只漲 10%，而四檔半導體 ETF 月績效全數戰勝台積電，兆豐台灣晶圓製造達 18.25%、中信關鍵半導體 17.43%、富邦台灣半導體 16.55%、新光臺灣半導體精選 30 也有 13.06%。

半導體族群前陣子飽受美國晶片法案等因素干擾，但王韻茹表示，台灣半導體產業仍保有 3 大利基，包括：一、成熟製程中，多數產能仍集中台灣，台灣仍維持領先。

二、成熟製程中的「特殊製程」商機大，台灣廠商技術門檻高、良率佳，毛利率具優勢，可享有未來在全球電動車、AI 晶片、物聯網及邊緣運算中的「特定領域應用」的獨占商機，可作為成熟製程的轉機。

三、台積電等先進製程技術，在全球半導體市場具有一定的技術領先和市占率，受惠於未來全球對運算需求高漲的技術趨勢，台灣半導體在先進製程領域仍具全球領先地位，尤其是美國加強對中國出口禁令後，台灣半導體產業的競爭地位更加穩固。

王韻茹預估，2023 年整體半導體市場表現持平，庫存修正有望於 2023 年第二季結束，由於車用與工業應用需求依舊強勁，皆為半導體產業添加成長動能，相關公司將於明年第三季營運回溫，長期則由於全球總體經濟改善、晶片庫存漸趨平衡，加上數位轉型的大趨勢推動，2024 年全球半導體產業將恢復需求成長。