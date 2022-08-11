迪士尼Q3串流訂戶大增 投行升評上調目標價 盤前股價漲逾9%

娛樂巨擘迪士尼（Walt Disney）第三季財報表現亮麗，訂閱用戶數量優於預期、獲利也實現成長，獲華爾街投行青睞紛紛升評上調目標價，在利多消息加持下，迪士尼周四（11 日）盤前股價飆漲逾 9%，延續先前漲勢。

截稿前，迪士尼 (DIS-US) 盤前上漲 9.13%，每股暫報 122.70 美元。

華爾街投行 Guggenheim 旗下分析師 Michael Morris 領導的團隊將迪士尼股票評等從「中性」（Neutral）上調至「買入」（Buy），並將目標價從每股 110 美元上修至每股 145 美元。

分析團隊表示，調升迪士尼股票與目標價反映出對其主題樂園營運趨勢的永續性，以及對該公司直面消費者（DTC）價格調漲與成本控制更有信心。迪士尼的直面消費者部門包括其海外媒體業務與串流媒體服務，為其關鍵的部門之一。

另一家投行 KeyBanc Capital Markets 旗下分析師 Brandon Nispel 的團隊也上調迪士尼的目標價，從先前的每股 131 美元調升至每股 154 美元。該團隊稱迪士尼是公司在媒體領域唯一想擁有的資產。

此外團隊也提到迪士尼的 DTC 部門的產品平台，看好其相對強大的線性品牌，以及將內容與體驗和主題樂園業務結合的能力，並稱應該能在未來幾年看到迪士尼的營收與營益以最快速度成長。

根據迪士尼上季財報，Disney + 的訂戶總數增至 1.521 億，高於分析師預測的 1.47 億，而 Hulu、ESPN + 分別擁有 4,620 萬與 2,280 萬用戶，三者用戶合計超過 2.21 億，已略高於長久穩居串流媒體龍頭地位 Netflix 的 2.2 億用戶。

Netflix(NFLX-US) 盤前股價稍早受到消息影響股價走低，不過截稿前稍微翻紅，略漲 0.08%，每股暫報 244.30 美元。