保持低調！阿里巴巴稱雙十一銷售額持平去年 未公布完整業績

今年雙十一購物節中國各大電商平台較往年低調許多，也是阿里巴巴自 2009 年舉辦活動以來，首次未揭露完整銷售業績。

即使受經濟因素和疫情影響，阿里巴巴於聲明表示，今年最終商品成交金額 (GMV) 與去年持平，總共約 29 萬個品牌參與。該公司去年商品成交額達 5403 億人民幣，年增約 8%。

一年一度的雙十一購物狂歡節如今已成為全球最大購物盛事，無論是活動規模還是成長性，都使美國的黑色星期五和網路星期一購物活動相形見絀。分析師長期仰賴雙十一銷售數據來檢視中國經濟和阿里巴巴的營運體質。

相較於往年邀請各大藝人出席晚會造勢並舉行公布銷售額的倒數計時活動，今年購物節之所以顯得低調，主要受中國防疫限制削弱經濟成長所影響，部分也和中國當局近年打壓阿里巴巴在內等民營企業有關。

官方數據顯示，中國第三季國內生產毛額 (GDP) 成長 3.9%，9 月社會消費品零售額年增率也自 8 月的 5.4% 大幅放緩至 2.5%。

Bloomberg Intelligence 分析師 Catherine Lim 和 Trini Tan 表示，在清零政策影響下，流動性持續受限，除了導致物流中斷之外，也連帶干擾中國消費者的購物情緒。

市場競爭加劇也是一大問題。雖然多數消費者仍湧向阿里巴巴旗下淘寶和天貓，但京東和拼多多等競爭對手紛紛加入戰局並取得市占率，即使是抖音和快手等短影音網站，也在競逐消費者的注意力。