萬一馬斯克又改口？烏克蘭國防部長：我們會找友邦資助星鏈使用費

烏克蘭國防部長周四 (10 日) 表示，如果 SpaceX 公司開始要求付款，烏克蘭將尋求外國合作夥伴資助使用星鏈衛星網路系統。

烏克蘭國防部長 Oleksii Reznikov 接受媒體訪問時被問到，倘若 SpaceX 要求支付星鏈使用費，烏克蘭是否支付費用，他表示：「我們將試著尋求資金，我們會向多國夥伴尋求幫助，也提供我們財政援助。」

目前馬斯克 (Elon Musk) 旗下太空公司 SpaceX 免費提供烏克蘭使用星鏈 (Starlink) 衛星網路系統。

Reznikov 說：「我們已獲得馬斯克的承諾，他將繼續在烏克蘭安排星鏈服務。」

Reznikov 表示，SpaceX 提供部分免費衛星服務，有一些則由烏克蘭支付，但他拒絕透露具體數據。

烏克蘭武裝部隊依靠數千個星鏈設備才得以讓前線使用網路，因為前線一般蜂窩訊號容易丟失或遭攔截。

此前馬斯克曾在推特上表示，SpaceX 這項行動迄今已耗費 8000 萬美元，到年底前的花費將超過 1 億美元。

回溯 10 月初，馬斯克在推特上發起民調，提出 4 點「俄烏和平」建議，惹怒烏克蘭民眾，甚至連烏克蘭大使都怒罵馬斯克「滾蛋！」

爾後，馬斯克 10 月中旬在推特上表示，SpaceX 沒有打算向烏克蘭追討過去的費用，但不能「無限期」資助該國使用星鏈。此前已有美媒報導， SpaceX 向美政府表示，不能再為烏克蘭的星鏈服務提供資金，並要求美政府為其付費。

同日，馬斯克回覆另一篇提到烏克蘭大使言論的推特文章，表示「我們只是聽從他的建議」。

然而，言猶在耳，馬斯克數日後即改口，稱「仍將繼續做好事」，「儘管 SpaceX 還在虧錢，但...... 管他的，我們還是會繼續無限期免費提供烏克蘭星鏈服務。」