美方將審計中概股 阿里巴巴等巨頭預計首批接受檢查

根據美國《華爾街日報》16 日的報導，SEC 主席 Gary Gensler 表示，美國上市公司會計監管委員會 (PCAOB) 的工作人員預計將於 9 月 19 日開始，檢查在美上市中概股的審計底稿。

Gensler 稱，整個過程需要 8 到 10 周，可能在 2022 年 12 月初得出檢查結果。

根據《外國公司問責法》，美方要求華爾街上市公司必須接受審查。上個月，在此一問題僵持十年後，美中達成一項協議，允許美國上市公司會計監管委員會 (PCAOB) 的檢查人員，可以前往香港或中國大陸進行檢查。

預計第一批中國檢查將涵蓋一些知名企業：阿里巴巴 (BABA-US)(9988-HK)、其電子商務競爭對手京東 (JD-US)(9618-HK)，以及必勝客營運商百勝中國控股 (YUMC-US) (9987-HK) 等。

Gensler 說，他仍然不確定中方是否真的會允許完全訪問，並表示，他支持將不遵守規定的中國公司趕出華爾街的時間從目前的三年縮短至兩年。

8 月 26 日晚間，中國證監會、財政部正式宣布與 PCAOB 簽署審計監管合作協議，並明確將於近期啟動相關合作。美國證監會當天發布的聲明顯示，PCAOB 工作人員將於 9 月中旬在香港開展工作。

根據 PCAOB 數據，上述四大會計師事務所為 168 家在美國上市的中國大陸公司中的 130 多家提供審計服務，占總數的 78% 以上。截至 6 月，總共約有 168 家在美國上市的中國公司接受 15 家在 PCAOB 註冊的香港和中國大陸會計師事務所的審計，這些公司的總市值達到 1.5 兆美元。

在中美達成協議後，高盛認為，中概股被迫自美下市的機率，由 3 月的 95% 降至 50%，若下市風險完全消除，或會帶動中概股的本益比提高 11%。