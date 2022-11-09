特斯拉股價跌不停 全球首富馬斯克身價自高點銳減一半  

馬斯克自宣布收購推特以來，特斯拉股價一路下滑，連帶導致這位 51 歲全球首富的身價也一落千丈。

根據彭博億萬富豪指數，馬斯克目前身價約為 1770 億美元，是今年來最低水準。馬斯克依然是彭博排行榜上的全球首富，但和一年前的身價高點 3400 億美元相比，幾乎減少一半。

富比士雜誌 (Forbes) 的資料則顯示，馬斯克的淨資產如今為 1974 億美元，他的財富主要來約 15% 特斯拉持股。根據富比士，馬斯克仍是全球首富，財產比全球第二大富豪、LVMH 老闆阿爾諾 (Bernard Arnault) 多約 400 億美元。

全球富豪榜，取自 Forbes

自馬斯克 4 月宣布收購推特以來，特斯拉股價幾乎腰斬，馬斯克的財富也銳減約 700 億美元。特斯拉周二 (8 日) 收盤下跌 2.93% 至每股 191.30 美元，連續第三日收黑。

投資人一開始擔心，馬斯克會為了收購案變賣特斯拉股票，這位富豪已經脫手價值至少 150 億美元的股票。馬斯克上個月最終以一開始承諾的 440 億美元完成收購案，包含 130 億美元貸款和 335 億美元股權融資。

但現在投資人更擔心，馬斯克會花更多時間在社群媒體，而非帶領全球最有價值的電動車公司衝刺生產，並因應業界競爭。

Infrastructure 資本管理公司的 Jay Hatfield 說：「看起來，馬斯克把所有時間都花在推特，而大家都知道，推特可能需要更多資金挹注。」

自買下推特後，馬斯克在推特的發言就很少提及特斯拉，反而多半用來宣布推特的新計畫，包括藍勾勾認證轉向收費制，每月 8 美元。馬斯克還擁有太空探索事業 SpaceX。