鉅亨美股雷達：亞馬遜傳評估縮減成本 蘋果單日市值暴增近1910億美元

美股重要看點：

市場持續消化 10 月通膨數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.811%。美股期貨週五 (11 日) 上升，道瓊期貨漲 0.51%，標普 500 期貨漲 0.59%，那斯達克 100 期貨漲 0.83%。

美國勞工部周四 (10 日) 公布 10 月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.4%，年增 7.7%，核心 CPI 也較前值回落，且低於市場預期，雖然仍處高點，但物價成長似乎已趨緩，且可能進一步走低。

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 等多位 Fed 官員周四發表談話。戴莉表示，10 月 CPI 報告確實是個好消息，但 7.7% 的通膨年增率還是太高，距離央行的 2% 目標還有一大段距離。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 也認為，雖然報告顯示總體通膨和核心通膨均有所放緩，但還是高得嚇人，而且比預期還要更持久，目前最大的風險是緊縮力道不足。

不過，費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 表示，有鑑於 Fed 已經累計進行一系列升息舉措，在接下來的幾個月內，伴隨足夠收緊程度，預料將放緩升息步伐。他還表示，升息 2 碼 (50 個基點) 的幅度依然很大。

哈克也列出 Fed 貨幣政策轉向的條件：需要看到若干通膨指標持續下降、確保通膨預期不會失去控制。

美國通膨放緩，為股市帶來利多情緒，美股長期多頭、華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 表示，美國 10 月份 CPI 數據低於預期令人鼓舞，並直指通膨其實早就遠低於美聯準會 (Fed) 的預期。

Siegel 預期美股在年底有大漲的機會，但他表示，這並不意味著投資人應該增持科技股。相反，他更看好以價值股以及高股息股，並建議投資人同時擁有兩者。

不過，知名富翁兼維權投資人艾康 (Carl Icahn) 認為，儘管美股大幅反彈，也沒有改變他對市場的負面看法，他認為昨晚美股反彈只是熊市反彈，並且衰退仍即將到來。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 11 月密大消費者信心初值，預估 59.0，前值 59.9

重要個股動態：

華爾街日報 (WSJ) 報導，電商巨擘亞馬遜有意推動削減支出措施，正在評估收掉一些一直不賺錢的事業，例如 Alexa，此消息激勵亞馬遜股價收盤大漲逾 12%，創 2 月來最大漲幅。

據報導，亞馬遜已通知其他不賺錢部門的員工，手邊的工作可能被暫停或取消，可以在公司內部尋找轉調部門的機會。亞馬遜也把一些團隊的員工調到比較有利可圖的事業，並在機器人、零售等比較不賺錢的減少人力。

AMZN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

半導體設備製造商艾司摩爾 (ASML) 周四 10 日表示，將啟動 120 億歐元 (約 122 億美元) 的股票回購計畫，該計畫將持續到 2025 年。此外該公司也上調 2025 年財測。

此外，艾司摩爾在周五投資者日前公告表示，預估 2025 年營收介在 300 億至 400 億歐元之間，高於先前預估的 240 億至 300 億歐元。

ASML 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

意外降溫的通膨數據，激勵美股周四 (10 日) 全面飆漲，其中，蘋果單日市值暴增逾 1900 億美元，增幅創美國上市公司史上最高。

蘋果 (AAPL-US) 周四收盤大漲 8.9% 至每股 146.87 美元，市值單日增加了 1909 億美元，超越亞馬遜 (AMZN-US)2 月創下 1908 億美元的單日市值增幅紀錄。股價狂飆使蘋果目前市值來到 2.34 兆美元，穩坐全球市值第一名寶座。