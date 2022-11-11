鉅亨美股雷達：亞馬遜傳評估縮減成本 蘋果單日市值暴增近1910億美元

美股重要看點：
市場持續消化 10 月通膨數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.811%。美股期貨週五 (11 日) 上升，道瓊期貨漲 0.51%，標普 500 期貨漲 0.59%，那斯達克 100 期貨漲 0.83%。
美國勞工部周四 (10 日) 公布 10 月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.4%，年增 7.7%，核心 CPI 也較前值回落，且低於市場預期，雖然仍處高點，但物價成長似乎已趨緩，且可能進一步走低。
舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 等多位 Fed 官員周四發表談話。戴莉表示，10 月 CPI 報告確實是個好消息，但 7.7% 的通膨年增率還是太高，距離央行的 2% 目標還有一大段距離。
克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 也認為，雖然報告顯示總體通膨和核心通膨均有所放緩，但還是高得嚇人，而且比預期還要更持久，目前最大的風險是緊縮力道不足。
不過，費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 表示，有鑑於 Fed 已經累計進行一系列升息舉措，在接下來的幾個月內，伴隨足夠收緊程度，預料將放緩升息步伐。他還表示，升息 2 碼 (50 個基點) 的幅度依然很大。
哈克也列出 Fed 貨幣政策轉向的條件：需要看到若干通膨指標持續下降、確保通膨預期不會失去控制。
美國通膨放緩，為股市帶來利多情緒，美股長期多頭、華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 表示，美國 10 月份 CPI 數據低於預期令人鼓舞，並直指通膨其實早就遠低於美聯準會 (Fed) 的預期。
Siegel 預期美股在年底有大漲的機會，但他表示，這並不意味著投資人應該增持科技股。相反，他更看好以價值股以及高股息股，並建議投資人同時擁有兩者。
不過，知名富翁兼維權投資人艾康 (Carl Icahn) 認為，儘管美股大幅反彈，也沒有改變他對市場的負面看法，他認為昨晚美股反彈只是熊市反彈，並且衰退仍即將到來。
美股前一交易日漲跌：
- 美股道瓊指數暴漲 1,201.43 點，或 3.7%，收 33,715.37 點。
- 那斯達克指數暴漲 760.97 點，或 7.35%，收 11,114.15 點。
- 標普 500 指數暴漲 207.8 點，或 5.54%，收 3,956.37 點。
- 費城半導體指數暴漲 247.7 點，或 10.21%，收 2,672.5 點。
今日重要總經數據：
- 美國 11 月密大消費者信心初值，預估 59.0，前值 59.9
重要個股動態：
1. 亞馬遜 (AMZN-US)
華爾街日報 (WSJ) 報導，電商巨擘亞馬遜有意推動削減支出措施，正在評估收掉一些一直不賺錢的事業，例如 Alexa，此消息激勵亞馬遜股價收盤大漲逾 12%，創 2 月來最大漲幅。
據報導，亞馬遜已通知其他不賺錢部門的員工，手邊的工作可能被暫停或取消，可以在公司內部尋找轉調部門的機會。亞馬遜也把一些團隊的員工調到比較有利可圖的事業，並在機器人、零售等比較不賺錢的減少人力。
2. 艾司摩爾 (ASML-US)
半導體設備製造商艾司摩爾 (ASML) 周四 10 日表示，將啟動 120 億歐元 (約 122 億美元) 的股票回購計畫，該計畫將持續到 2025 年。此外該公司也上調 2025 年財測。
此外，艾司摩爾在周五投資者日前公告表示，預估 2025 年營收介在 300 億至 400 億歐元之間，高於先前預估的 240 億至 300 億歐元。
3. 蘋果 (AAPL-US)
意外降溫的通膨數據，激勵美股周四 (10 日) 全面飆漲，其中，蘋果單日市值暴增逾 1900 億美元，增幅創美國上市公司史上最高。
蘋果 (AAPL-US) 周四收盤大漲 8.9% 至每股 146.87 美元，市值單日增加了 1909 億美元，超越亞馬遜 (AMZN-US)2 月創下 1908 億美元的單日市值增幅紀錄。股價狂飆使蘋果目前市值來到 2.34 兆美元，穩坐全球市值第一名寶座。