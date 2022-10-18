物料供給緩解 明年伺服器整機出貨年增率估降至3.7%

物料供給緩解，明年伺服器整機出貨年增率估降至3.7%。(圖:AFP)
物料供給緩解，明年伺服器整機出貨年增率估降至3.7%。(圖:AFP)

市調機構集邦 (TrendForce) 今 (18) 日發布最新調查指出，疫情後緊張的物料情況已在下半年逐改善，估今年伺服器整機出貨量將年增 5.5%，但展望明年，集邦認為，在物料供給無虞、需求可被滿足等三因素影響下，明年伺服器整機出貨量成長率將收斂至 3.7%。

集邦表示，成長放緩有三大因素，首先是長短料問題紓緩後，買方同時也在調節過往的超額訂單，但短期並不影響今年伺服器整機出貨量，第二，高通膨、總經轉弱影響，企業資本資出恐更保守，第三則是地緣政治變化使小規模資料中心需求持續浮現，過往超大規模的資料中心建置將放緩。

至於美國 10 月 7 日針對軍用、HPC 伺服器發布禁令，集邦認為，由於應用類別占市場比重極低，因此評估目前對伺服器整體市場衝擊有限，不過後續若禁令範圍再擴大，恐導致明年中國伺服器出貨動能進一步減速。

另一方面，從整機搭載的 server DRAM 容量來看，集邦分析，由於明年買方將導入英特爾 (INTC-US)Sapphire Rapids、超微 (AMD-US)Genoa 等新款 CPU，且 DDR5 DRAM 價格較 DDR4 高出 30-40%，連同 CPU、Memory 以及相關新機種的零組件成本皆大幅提高，預期 2023 年 server DRAM 平均搭載容量年增僅有 7%，將是 2016 年後首次降至 1 成以下。

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