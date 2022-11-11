順藥引進外泌體技術 急性腦中風新藥2024年完成收案

順藥引進外泌體技術 急性腦中風新藥2024年完成收案。(圖:AFP)
順藥引進外泌體技術 急性腦中風新藥2024年完成收案。(圖:AFP)

順藥 (6535-TW) 開發的急性缺血性腦中風新藥 LT3001，已順利進入臨床試驗二期，目標 2024 年完成收案，看準再生醫療趨勢引進外泌體技術，將在神經科學領域，開發出治療藥物並對外授權。

順藥急性缺血性腦中風新藥 LT3001 今年初獲得美國 FDA 快速審查認定，有助縮短未來藥證審查時間，目前共規劃三個二期臨床試驗，包含單獨使用、併用器械取栓多劑量給藥試驗，並在台灣、美國、歐洲、中國等地啟動收案。

其中，中國臨床試驗是由授權夥伴上海醫藥集團來主導，該試驗也通過中國法規單位審核，並即將啟動試驗。順藥目標 2024 年完成收案後，分析出 LT3001 的在治療效果，並支持開展國際商機與三期臨床試驗。

順藥今年與晟德共同投資成立顥晟生醫，引入創新誘導式外泌體技術。外泌體的潛在應用廣泛，如治療、藥物載體、診斷等，有機會解決再生治療、幹細胞治療上的障礙外，也能提升有效性及安全性。

順藥表示，從近 5 年國際藥廠的外泌體授權案來看，至少已完成 5 個授權案，且處於早期階段，單一授權金額超過 8 億美元，顯示市場對外泌體新技術的重視。

其他藥品進展方面，順藥旗下長效止痛針劑 LT1001，已在台灣、新加坡、泰國上市，今年再獲的馬來西亞藥證，另外韓國、烏克蘭、約旦等則進入查驗登記申請階段，逐步開拓國際市場。

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