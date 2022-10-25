專家：短期內金價走勢波動 長期前景仍正面

默克投資公司 (Merk) 總裁兼投資長 Axel Merk 表示，隨著市場對利率的預期持續變動，在可預見的未來，金價走勢將持續波動。然而，長期來看，黃金仍具有保護投資組合且保值的作用。

Merk 表示，儘管金價自今年以來跌約 10%，讓部分投資人感到失望，但事實上，今年黃金的表現優於債市和股市。標準普爾 500 指數今年下跌 20% 以上，債券下跌約 15%。

Merk 認為，在當前市場環境下，投資人應更加關注長期價值，而金價的長期前景是正面。

美聯準會 (Fed) 預料在短期內仍將持續升息以壓制通膨，將對金價帶來利空，但持續升息引發的經濟衰退擔憂也逐步升溫，若升息對經濟的負面衝擊突然湧現，金價將因此獲得支撐。

世界黃金協會全球研究主管 Juan Carlos Artigas 先前也指出，儘管黃金市場正面臨拋售壓力，一度跌至每盎司 1,633 美元的 2 年來新低，但是，年初以來，金價的跌幅不到 10%，表現仍然優於股市和債市。從美元指數與公債殖利率走勢來看，金價應該要下跌近 30%。

如果 Fed 的升息速度放緩，金價預期將獲得喘息空間。此外，其他國家央行為抑制通膨，並保護貨幣匯率，也將採取更多升息行動，有望抵銷部分美元強勢，使金價得到支撐。