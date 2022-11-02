健喬引進日子宮肌瘤新藥 預計2025年取證

健喬 (4114-TW) 今 (2) 日宣布，取得日本大藥廠 Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. 旗下治療子宮肌瘤引起月經出血過多問題的專利新藥 KLH-2109，預計 2025 年取得藥證後加速新藥上市。

子宮肌瘤是女性最常見的良性腫瘤之一，其造成病症的因素包括種族 (黑人、黃種人)、初經較早、未生產過、肥胖、家族等。根據統計，30 歲以上婦女子宮肌瘤發生率為 20%，40-50 歲女性發病率最高，可達 50-77%。

健喬說明，為緩解子宮肌瘤的疼痛和大量月經出血，可採用內科療法，如非類固醇消炎止痛藥 (NSAIDs)、止血劑、複方口服避孕藥、黃體素等藥物，傳統治療子宮肌瘤症狀的手術則有子宮肌瘤切除或子宮切除。

其中，治療子宮肌瘤的口服藥品恩惜膜 5 毫克錠劑，經歐盟評估後有嚴重肝損傷風險，因此全面下架回收該藥品，目前市面上已無專用於子宮肌瘤的口服用藥。而健喬引進的 KLH-2109 是小分子非胜肽類口服促性腺激素釋放荷爾蒙拮抗劑 (GnRH receptor antagonist)，除了具有療效及耐受安全性外，口服用藥便利性高。

據台灣內政部資料顯示，2019 年台灣女性平均壽命達 84 歲，切除子宮之後可能會面臨骨盆腔下垂和尿失禁的風險，造成晚年生活品質降低，因此有生育考量、手術前減少子宮肌瘤體積或用於治療接近更年期尚未停經的患者，若服用該藥品有望降低出血、抑制肌瘤生長或免於子宮切除手術。

另外，台灣健保資料庫統計，2019 年因子宮肌瘤就醫者就高達 38 萬人，經手術治療者多達近 2 萬人，多數患者對子宮的保留意願較高，考量手術會造成子宮受損或器官沾黏影響健康，因此臨床上以使用非侵入性之藥物治療者較多。