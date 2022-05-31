晟德擴大投資 增資轉投資東曜逾4億元

晟德大藥廠 (4123-TW) 今 (31) 日董事會決議，為長期投資、並與集團轉投資公司發揮合作綜效，擬以最高 1.1 億港元 (約新台幣 4.07 億元) 參與集團旗下轉投資公司東曜藥業 (1875-HK) 增資案，未來集團持股將從 30.16% 降至 28%。

東曜藥業去年順利將 3 款自主開發產品上市並陸續對外授權，近期調整戰略佈局，積極拓展 ADC(抗體藥物複合體) 技術平台，藉此擴展 CDMO 業務 (委託開發暨製造服務)。東曜藥業為拓展 CDMO 業務、增添新設備，擬辦理增資。

由於晟德另一轉投資公司永昕 (4726-TW) 也是專注於 CDMO 業務，其技術平台包括 ADC、細胞株開發等，晟德期望藉由擴大對東曜藥業投資，並與永昕發揮集團綜效，雙方技術能力可以合作、互補。

晟德指出，隨著集團規模愈來愈大，公司將加大投資核心事業，包括永昕、順藥、博晟、益安、國光、東曜、錦旗及寶濟等公司，以加速其發展，積極擁抱新一代創新療法、生物藥品委託開發暨製造服務及大健康等國際趨勢。

晟德表示，期待 2025 年打造 7-8 個生技獨角獸企業，且高流動性資產規模，將從今年的 400 億元提高到 2025 年的 1000 億。