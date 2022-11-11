美國安顧問：將向台灣簡報拜習會結果

美國總統拜登和中國國家習近平下周一 (14 日) 將藉印尼 20 國集團 (G20) 峰會登場的時機，舉行首次面對面「拜習會」，美國國安顧問蘇利文周四 (10 日) 表示，美國將向台灣簡報拜、習兩人的談話內容，讓台灣對美國的支持感到放心。

蘇利文在白宮向記者說：「我有信心，關於我們對台海和平與穩定的支持、以及台灣關係法對確保為台灣國防提供資源的承諾，台灣會感到放心和安心。」

拜登周三表示，下周和習近平會面可能談及台灣和貿易議題，但未提到過去曾說過的軍事協防台灣。被問到該如何解讀拜登的說法，蘇利文表示，拜登希望不要在與外國領袖會議前，先透露自己要說的內容，比較喜歡當面表達。

一名白宮資深官員則說，拜登將試圖設下一道防線，避免美中已經降到幾十年來最低點的關係進一步惡化。

該名官員同日稍早向媒體表示，拜習會的首要目標是讓拜習更加理解彼此的優先事項和意圖，並為未來制定規則，這也是拜習兩人自 2021 年首次通話以來，一直追求的目標。

中國迄今尚未證實拜習會一事，外交部發言人趙立堅周四說，北京「認真」看待美國的提議，雙方正在溝通當中。他還說，北京「致力於和美國實現相互尊重、和平共處、合作雙贏。」

台海議題可能在拜習會當中占一定的份量。根據拜登周三的發言，美國對台政策完全沒有改變。

除了台灣議題，白宮官員表示，拜習兩人還會討論俄烏戰爭、近期的北韓核試、對抗氣候變遷，以及其他兩國可以合作的領域。

但從拜登周三說他「不會在會談中做出大幅讓步」來看，這場面對面領袖會議可能不會帶來任何具體的政策進展。白宮方面表示，雙方不會發布任何聯合聲明。