藥華藥新藥出貨量增 前10月營收倍增 明年再登高

藥華藥 (6446-TW) 受惠病人陸續回診，新藥出貨量持續攀升，推升前 10 月營收倍增至 23.15 億元，續創新高，公司預期，明年用藥病人數將有機會達千人甚至更高，營收有望再登高。

藥華藥旗下治療成人真性紅血球增多症 (PV) 新藥 Ropeginterferon alfa-2b(簡稱 Ropeg)、商品名 Besremi，10 月份主要出貨至美國市場，帶動單月營收來到 2.75 億元，月增 7.7%、年增 548.29%，累計前 10 月營收 23.15 億元，年增 626%。

去年 11 月，藥華藥拿到 PV 新藥美國藥證，據了解，美國用藥人數已突破 600 人，公司預期美國市場成長力道比預期好，動能有望延續至明年，用藥病人數有望達 1000 人，長期來看有機會達到 10 萬人。

展望本季，藥華藥認為，隨著暑假旅遊旺季過後進入秋冬時期，病人陸續恢復看診，加上商業保險及聯邦保險的滲透率攀升，加上將參與多個醫學年會，相關數據發表有助醫院使用量攀升，預計第四季營運可達到內部目標。

美國血液學年會 (ASH) 將於 12 月 10 至 13 日登場，藥華藥將發表多篇 Ropeg 用於真性紅血球增多症的治療，以及擴展到其他適應症可能性的研究論文，目前已有線上摘要。

另外，藥華藥斥資 51 億元興建竹北新廠，預計 2025 年完工、2026 年量產銷售，並將是公司營運成長關鍵，預計未來竹北及台中兩座新廠於 2026 年將貢獻近 400 億元產值。