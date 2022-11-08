〈眼科新藥技轉〉工研院首創兩眼科新藥 技轉金額創國內最高

經濟部技術處今 (8) 日宣布，以科專計畫補助工研院打造全國首個眼藥技術平台，開發出全球首創雙標靶青光眼藥水與濕式黃斑部病變藥水，並將兩項新藥技轉給信力生技 (6824-TW) 集團，授權金額逾 2 億元，創國內眼科新藥技轉最高紀錄。

工研院表示，此次新藥技轉有三大創舉，第一、技術轉移給信力生技集團後，該新藥半年就進入新藥臨床試驗；第二、除了技轉總金額破億元創紀錄外，技轉第一年實收額就達數千萬元；第三、此項合作是全國第一個鎖定眼科的「藥物技術平台」產出成果，新藥最快 2025 年上市。

經濟部技術處處長邱求慧表示，2020 年全球眼科藥物市場規模就超過 300 億美元 (約新台幣 9600 億元)，2028 年上看 704 億美元，目前全球競爭者少，仍屬於寡占市場，加上傳統藥物臨床試驗動輒 10 年，眼藥快僅 5 年，台灣業者能積極搶進、「彎道超車」。

邱求慧指出，技術處以科技專案持續推動工研院開發藥物技術平台，鎖定眼科、腫瘤、中樞神經等領域，其中眼藥技術平台率先斬獲成果。針對青光眼開發出的新藥效果優於國際大廠、更適合高眼壓者、針對濕式黃斑部病變研發出不需眼睛打針、在家即可治療的眼滴劑，並攜手信力生技集團，半年就進入臨床試驗，力拚 2025、2026 年上市。

據健保署統計，每年青光眼、黃斑部病變就醫人數超過 35 萬人次，其中青光眼 2019 年健保醫療費就達 15.7 億元，未來就醫人數與醫療費用只增不減。

工研院所長林啟萬表示，兩項新藥創下工研院史上第一次針對特定眼疾，同時完成藥物技術與專利，以及技術轉移的案例，未來將由信力生技集團委託國內 GMP 廠商製造，再透過「再授權國際藥廠」方式進軍海外市場。