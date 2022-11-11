〈台幣〉熱錢瘋狂匯入 強升5.6角衝上31.3字頭 近2個月新高

美國通膨降溫，點燃多頭信心，在熱錢大舉回流下，台北股匯市今 (11) 日同步激情演出，大盤飆漲逾 500 點，強勢站上萬四大關，攻克季線，新台幣兌美元匯率也狂升 5.6 角，直接衝上 31.3 字頭，創近 2 個月以來新高。

美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 年增率下滑至 7.7%，是八個月以來首度低於 8%，也是年初以來最小增幅，數據公布後，市場樂觀期待 Fed 將放緩鷹派升息路線，美元指數周四應聲重挫，美債殖利率同步暴跌。

外資近來積極匯入，但央行為維持匯市穩定，陸續進場調節，使得新台幣升幅受限，今天熱錢瘋狂湧入，匯價大升 5.6 角，最高來到 31.345 元，為今年 9 月 20 日以來的高點，不過，市場認為央行下午可能還是會進一步出手調節。

美股周四應聲大漲，道瓊指數狂漲 1200 點，連帶台股也受激勵，盤中一度勁揚約 541 點，最高漲到 14045 點，直接飛越萬四及季線關卡，權王台積電噴漲 8%，聯發科、聯電等半導體權值股漲勢都相當凌厲，金融、傳產百花齊放，盤面一片紅通通。

觀察主要亞幣兌美元表現，新台幣今天早盤強升 1.5%，漲幅冠居亞幣，韓元同步勁揚 0.55%，人民幣也升值 0.08%，不過，日元因風險偏好改善貶值 0.99%，新加坡幣也貶 0.28%。