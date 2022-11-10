〈台幣〉午後豬羊變色 終止連4升收31.905元

台北匯市今 (10) 日早盤湧入美元賣盤，帶動新台幣匯率走強，一度升值近 1 角，往 31.8 元關卡靠攏，但下午匯價豬羊變色，升幅全數回吐，終場小貶 0.2 分，收在 31.905 元，終止連 4 升，台北及元太外匯市場成交值合計 16.07 億美元。

新台幣近來連日反彈，昨天強升 1.59 角，但央行為避免匯市失序，已陸續進場敲進美元，壓抑升幅，新台幣兌美元匯率今天以 31.94 元貶值開盤後，盤中一度升破 31.9 元關卡，最高衝上 31.806 元，升值 9.7 分。

然而，台北匯市下午出現許多美元買盤，使得新台幣升幅逐步收斂，終場貶值 0.2 分，以 31.905 元作收，台北外匯市場成交金額 10.34 億美元，元太外匯市場成交金額 5.73 億美元。

台北股匯雙雙收黑，大盤今天湧現賣壓，台積電領跌，電子、金融族群熄火，雖然航運、生醫及中小型股獲得買盤青睞，加權指數終場仍下跌 135 點，收在 13503 點，成交值萎縮至 1908 億元。三大法人合計賣超 60.15 億元，其中外資終止連 3 買，反手賣超 16.81 億元。

觀察主要亞幣兌美元表現，韓元今天回貶 0.57%，人民幣貶值 0.07%，新台幣微貶 0.006%，日元則升值 0.11%，新加坡幣也小升 0.04%。市場聚焦周四即將公布的美國通膨數據。