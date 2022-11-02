英特爾舉辦亞太首場實體創新日 台灣先進資料中心實驗室籌備中

英特爾 (INTC-US) 今 (2) 日在台舉辦「Intel Innovation Taipei」，為英特爾亞太暨日本區首場實體 Intel Innovation 活動。英特爾也介紹先進資料中心開發實驗室(Intel Advanced Datacenter Development Labs)，全球網絡分布於六大城市，台灣實驗室已開始籌備。

英特爾 「Intel Innovation Taipei」將美國主場資訊移師台北，企業副總裁暨亞太日本區總經理 Steve Long 開幕致詞時表示，科技逐漸成為人們日常生活核心，5 個科技超級力量 (運算、連接性、雲端至邊緣基礎設施、人工智慧和感測) 正驅動各種需求。

Steve Long 說，英特爾正藉持續發展中的摩爾定律，逐步取回技術領先地位，此過程亟需仰賴開放式生態系，給予開發者開放性、選擇性和信任感。台灣生態系廠商尤其關鍵，是打造未來數位世界的基石。

英特爾企業副總裁暨資料中心與 AI 事業群–資料平台工程與架構事業部總經理 Zane Ball 說明，英特爾與台灣生態系有長遠創新與合作基礎，將攜手引領科技轉型並打造未來的開放式生態系。Zane Ball 也搶先全球、首次在台展示代號 Granite Rapids 的未來伺服器平台，其 DDR5 記憶體速度可高達 6400 MT/s。

「Intel Innovation Taipei」吸引超過 600 位業界人士、開發者共襄盛舉，包括 3 場主題演講及 23 場分堂課程，也展出橫跨 PC 客戶運算事業群 (CCG)、資料中心與 AI 事業群 (DCAI)、網路與邊緣運算事業群 (NEX)、加速運算系統與圖形事業群 (AXG) 的 14 個最新技術與解決方案及應用案例。

