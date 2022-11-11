系統電應美系客戶需求赴美設廠 率先供貨電動車產品

系統電 (5309-TW) 宣布將斥資 1500 萬美元 (約新台幣 4.72 億元) 赴美投資設廠，據悉，系統電是因應美國客戶需求赴當地設廠，最快明年底完工，產能可望擴增近 5 成，初期率先出貨藍芽 TPMS (胎壓偵測器) 訂單。

在地緣政治趨勢推升下，供應鏈陸續赴美設廠，系統電在美設廠將可直接供應當地客戶，初期出貨電動車大廠產品，未來也將支應北美等周圍區域 IPC、資料中心電源與 UPS 需求，大啖美國製造商機。

在 IPC 新產品線放量帶動下，系統電 10 月營收持續創新高，隨著年底將進入歐美車廠 TPMS 明年備料出貨潮，以及 IPC 放量、加上 UPS 訂單，帶動第四季營收，獲利也可望繳出亮眼成績。

展望明年，系統電預期營運可望持續成長，三大業務中，美系電動車大廠訂單暢旺，藍芽 TPMS 出貨量可望年增 4-5 成；IPC 產品今年第四季正式放量後，明年該業務營收也可望倍增；儲能產品方面，UPS 儘管客戶下修資本支出，但需求仍穩健。

系統電第三季營收 8.9 億元，季增 6.5%、年增 31.15%，毛利率 22.8%，季減 0.66 個百分點、年增 4.03 個百分點，營益率 8.89%，季減 0.08 個百分點、年增 4.12 個百分點，稅後純益 1.07 億元，季增 25.3%、年增 217.5%，每股純益 0.69 元，寫下歷史新高，並優於去年全年。

系統電前三季營收 24.84 億元，年增 41.2%，毛利率 22.98%，年減 4.87 個百分點，營益率 8.88%，年增 6.52 個百分點，稅後純益 2.67 億元，年增 430.8%，每股純益 1.71 元。