聯發科10月營收333.84億元 月減41%探一年半新低

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (10) 日公告 10 月營收達 333.84 億元，月減 40.99%，年減 10.77%，累計前 10 月營收 4739.86 億元，年增 17.86%；受 4G 晶片出貨趨緩，加上消費性需求不振，聯發科 10 月營收驟降，接連跌破 500 億元、400 億元大關，下探 1 年半來新低。

儘管通路及客戶庫存較前一季減少，但多數客戶下單仍保守，聯發科預期客戶調整庫存力道將在本季達頂峰，尤其強勢美元衝擊，新興國家客戶對 4G 晶片需求明顯降溫。

聯發科認為，今年營收會低於先前預估，估落在 5486-5600 億元，年增約 11-13%，以該數字進行推算，法人估聯發科 11、12 月營收有機會回升。

聯發科也看好，目前已觀察到較早進行大幅調整庫存的客戶，已開始在第四季恢復部分拉貨動能，象徵 2023 年上半年有機會看到更多回補庫存的需求。

聯發科日前也宣布推出新一代旗艦 5G 晶片天璣 9200，採用台積電 (2330-TW)(TSM-US) 第二代 4 奈米製程，同時支援 Sub-6GHz 和毫米波，以及 Wi-Fi 7 連網，推動全球行動體驗升級，終端產品年底前問世，象徵 5G 出貨力道仍可維持一定熱度。