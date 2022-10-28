〈聯發科法說〉蔡力行：明年Q1營收有機會重返成長

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (28) 日召開法說會，蔡力行表示，隨著客戶調整庫存的力道在第四季達到最高峰，明年第一季客戶可望回補庫存，營收有機會優於本季，重返成長，全年則是挑戰的一年，會持續觀察大環境變化。

蔡力行指出，第四季營收季減幅高於過往，特別是在 4G 手機、Wi-Fi 與電視領域，4G 手機由於美元強升，明顯影響新興國家消費力道，客戶因此對拉貨力道相當保守。

Wi-Fi 方面，隨著大型運營商前三季將今年預算消耗完畢，第四季拉貨力道也趨緩，干擾 Wi-Fi、寬頻、路由器等應用；至於電視領域，則因客戶年初就開始調整庫存，預期第四季將是電視產業庫存調整的最末端。

展望明年，蔡力行直言，明年會是挑戰的一年，儘管現階段客戶庫存已有下降，約莫 2-3 個月，但相信客戶態度會再更保守，庫存水位也會降到比現階段更低，聯發科也會以相當謹慎的態度看待明年。

財務長顧大為也針對庫存補充說明，第三季存貨金額減少 8.7%，但由於庫存週轉天數是根據營收規模計算，因此數據自 104 日上升至 111 日，預期待庫存持續去化後，明年上半年就會恢復正常水準，約莫 80-90 天。

市場也關心與高通 (QCOM-US) 間的競爭，蔡力行重申，聯發科將持續強化產品組合與市場地位，並維持市占率，不會因短期需求下滑就降價，也看好在晶圓成本結構性上升下，晶片價格可維持平穩。