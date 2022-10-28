〈聯發科法說〉再下調全年展望、現金股利維持 一文看懂六大重點

聯發科 (2454-TW) 今 (28) 日召開法說會，並公布第三季財報，受客戶需求降溫影響，獲利探近三季新低，全年營收年增幅也下調至 11-13%，期望明年首季有機會恢復成長，重申維持既有的現金股利政策；以下為《鉅亨網》整理出本場法說五大重點，讓讀者一文看完快速掌握。

Q3 獲利探三季低點

聯發科第三季營收 1421.61 億元，低空飛過財測，季減 8.7%，年增 8.5%，毛利率 49.3% 持平上季，營益率則略減至 23.3%，稅後純益 309.55 億元，季減 12.6%，年增 9.4%，每股稅後純益 19.54 元，為三季來新低，但仍創同期新高。

Q4 客戶調整力道達高峰 營收下滑幅度大於過往

聯發科第四季營收以美元對新台幣匯率 1 比 31.5 元計算，約 1080-1194 億元，季減 16-24%，年減 7-16%；執行長蔡力行指出，客戶調整庫存力道將在本季達頂峰，特別是在 4G 手機、Wi-Fi 與電視領域，因此季減幅會大於過往。

下調全年展望

蔡力行坦言，儘管通路及客戶庫存較前一季減少，但由於美元強升等眾多因素影響，多數客戶下單仍保守，因此全年營收會低於先前預估的年增 17-19%，以第四季預估推算，約年增 11-13%。

明年展望

蔡力行表示，先前提前進入庫存調整的客戶已在第四季恢復拉貨力道，看好明年第一季客戶可望陸續回補庫存，營收有機會優於本季，重返成長，全年則是挑戰的一年，會持續觀察大環境變化。

新一代旗艦晶片 11 月亮相

聯發科近年積極搶攻高階市場，繼去年推出天璣 9000 系列後，獲各家手機品牌導入至旗艦機種，蔡力行也在會中宣布，下一世代的旗艦晶片將在 11 月上市，預期今年底開始貢獻營收。

現金股利維持

聯發科本次也重申股利政策，指出常態現金股利配發率維持 80-85%，為期四年的特別現金股利每股 16 元也將持續發放至 2024 年。