〈聯發科法說〉Q3 EPS 19.54元探三季低 前三季大賺逾六股本

聯發科資料照。(圖:業者提供)
聯發科資料照。(圖:業者提供)

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (28) 日召開法說會，並公布第三季財報，受客戶需求降溫影響，稅後純益 309.55 億元，季減 12.6%，每股稅後純益 19.54 元，為近三季來低點，但仍創同期新高，累計前三季每股純益達 62.94 元，持續改寫同期新猷，並大賺六個股本。

聯發科第三季營收 1421.61 億元，季減 8.7%，年增 8.5%，毛利率 49.3%，持平上季，年增 2.6 個百分點，營益率 23.3%，季減 1.9 個百分點，年增 1 個百分點，淨利率 21.9%，季減 1 個百分點，年增 0.3 個百分點，稅後純益 309.55 億元，季減 12.6%，年增 9.4%，每股稅後純益 19.54 元。

聯發科前三季營收 4406.02 億元，年增 20.79%，毛利率 49.62%，年增 3.92 個百分點，營益率 24.67%，年增 3.2 個百分點，稅後純益 996.53 億元，年增 22.47%，每股稅後純益 62.94 元。

聯發科第三季存貨淨額達 834.38 億元，季減 8.7%，年增 21.3%，存貨週轉天數為 111 日，高於上季的 104 日，及去年同期的 86 日。

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