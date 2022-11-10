〈成電論壇〉鄭崇華點出電動車發展進程三部曲 第三階段即將來臨

台達電 (2308-TW) 創辦人鄭崇華今 (10) 日表示，電動車發展分為政策獎勵、政府推動產業，以及需求帶動市場三大階段，看好第三階段可望很快來臨，市場未來將快速成長。

鄭崇華表示，2016 年全球電動車新銷售僅占 1%，去年則快速成長至 8%，IEA 預估全球 2026 年全球電動車規模將達 2600 萬輛，2030 年電動車滲透率將達 40%，內燃機汽車將以最快速度淘汰。

鄭崇華認為，電動車市場成長迅速，其中主要分三大階段，初期是由政府補貼，激勵消費者提高電動車購買意願。近年各國都積極祭出補貼措施，美國新車補貼 7500 美元、二手車補貼 4000 美元，中國到 2023 年前購車補助也達 30%。

鄭崇華表示，第二階段便是針對車廠推出獎勵、銷售規定或是罰則，加速車廠推出新電動車產品。其中，歐洲、美國部分州都開始祭出 2035 年禁售燃油車政策，中國也自 2019 年規定車廠每年必須銷售一定比例電動車。

鄭崇華表指出，隨著新產品、補貼措施發布後，接下來便是由消費者所驅動，消費者將開始購買電動車，推動產業推出更多新品，進入發展循環，政策也會推動充電樁等基礎建設，持續提高全球市占率。

鄭崇華說，電動車潮流興起，預期未來會越來越競爭，不過，希望產業界能夠一同投入，搭起成長潮流，讓產業成為全球市場主要參與者。