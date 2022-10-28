〈聯發科法說〉Q4客戶調整力道達高峰 再降全年財測 年增幅修正至11-13%

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (28) 日召開法說會，執行長蔡力行坦言，儘管通路及客戶庫存較前一季減少，但多數客戶下單仍保守，預期客戶調整庫存力道將在本季達頂峰，因此全年營收會低於先前預估的年增 17-19%，以第四季預估推算，約年增 11-13%。

聯發科預期，第四季營收以美元對新台幣匯率 1 比 31.5 元計算，約 1080-1194 億元，季減 16-24%，年減 7-16%，毛利率 47-50%，費用率預估為 31-33%；依該數據推算，今年營收約落在 5486-5600 億元，年增 11-13%，低於先前預期。

蔡力行指出，目前供應鏈持續進行庫存調整，儘管整體庫存在上季調整後已明顯降低，但全球總體經濟環境惡化，高通膨、強勢美元及地緣政治帶來的不確定性，衝擊全球消費者對各類商品的購買能力，客戶也非常謹慎控管庫存，降低對零組件的拉貨力道。

不過，蔡力行補充，目前已觀察到較早進行大幅調整庫存的客戶，已開始在第四季恢復部分拉貨動能，象徵 2023 年上半年有機會看到更多回補庫存的需求。

蔡力行也強調，聯發科致力股東回饋，常態現金股利配發率維持 80-85%，為期四年的特別現金股利 (每股 16 元) 也將持續發放至 2024 年。