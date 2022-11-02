台灣ESG投資翻倍上漲 華南永昌環境永續傘型基金募集倒數

台灣 ESG 投資翻倍上漲，看準此商機，華南永昌投信今 (2) 日宣布，推出首檔 ESG 基金「華南永昌環境永續傘型基金」，兩檔子基金皆符合 ESG 審查新制，也是投信第一家採用本土 ESG 評鑑做為篩選標準的基金。

據統計，過去一年台灣永續投資相關的基金與 ETF 規模在 9 月達 1600 億元大關，總收益人數也到達 115 萬人，年增 138.13%、120.1%，規模、受益人數均暴風式成長。

華南永昌投信董事長黃昭棠指出，減碳行動已是全球進行式，美國早前通過預算達 4300 億美元、史上最大氣候法案，旨在應對氣候變遷、加速企業減碳轉型，歐盟也在今年通過新版「歐盟分類法」，進一步提高綠色經濟活動要求，相關碳計價、碳稅問題將是企業未來一大挑戰，如果企業現在不做環境永續準備，未來勢必面臨無法控制的風險產生，投資人同樣必須審慎因應。

此次「華南永昌環境永續傘型基金」包含「華南永昌台灣環境永續高股息指數基金」及「華南永昌全球碳中和趨勢指數基金」兩檔子基金，預計在 11/7~11/11 啟動募集。

其中，「華南永昌台灣環境永續高股息指數基金」為季配息基金，所追蹤的指數是由臺灣指數公司與台北大學企業永續發展研究中心合作編制的「臺灣指數公司特選臺灣環境永續高股息指數」，該指數殖利率高達 9.71%，遠優於市場上的高股息 ETF。

此檔華南永昌台灣環境永續高股息指數基金更是首家採用本土 ESG 評鑑指標，參考由台北大學企業永續發展研究中心所研發的「SEED 評鑑」，為目前針對台灣上市櫃公司 ESG 評鑑涵蓋量最廣的評鑑指標，2021 年達 561 家，預計今年將納入超過 700 家。

另一檔子基金為「華南永昌全球碳中和趨勢指數基金」，針對全球減碳趨勢特別與 ICE 洲際交易所合作，追蹤由 ICE 洲際交易所所編製的「ICE FACTSET 全球碳中和趨勢指數」，針對碳中和產業鏈布局，包括乾淨能源、綠色交通、儲能設備及汙染管理等，看好減碳需求爆發，緊抓產業轉型機會，布局全球相關企業發展。