華爾街也吹裁員風 恐怕只是起頭

華爾街正在努力應對營收急劇下滑和前景黯淡的窘境，繼高盛 (GS-US) 之後，外媒報導，花旗集團 (C-US) 和巴克萊 (BCS-US) 諮詢和交易人員本周也加入裁員行列。

CNBC 引述的知情人士透露，花旗本周解僱約 50 名交易員，巴克萊也在投行和交易部門裁員約 200 人。

相較於科技業近期掀起大規模裁員風暴，華爾街的裁員規模可謂小巫見大巫，但若資本市場始終難挽頹勢，當前的裁員恐怕只是起頭。

SIFMA 數據顯示，今年截至 10 月，股票發行量已暴跌 78%，首次公開募股 (IPO) 市場多半呈現急凍狀態，且隨著聯準會 (Fed) 不斷升息，截至 9 月的發債量也下跌 30%。

美國企業高層最近幾周態度趨於悲觀，認為固定收益市場今年的交易盛況已不復見，在股市落入熊市的情況下，股票交易收入也持續低迷。

一位產業分析人士表示，多數銀行都在為明年營收下滑做準備，他們大概了解客戶的避險需求可能已經觸頂。

華爾街各大投行當中，又以瑞士信貸 (CS-US) 狀況最為慘烈。因投行業務虧損連連，瑞信曾表示 Q4 將裁員 2700 人，且公司目標是在 2025 年前裁員 9000 人。

就算是身為華爾街大贏家的摩根大通 (JPM-US) 和摩根士丹利 (MS-US) 也無法倖免於難。一位消息人士表示，摩根大通計劃透過選擇性裁員、砍獎金等方式來控制支出，摩根士丹利也在研究裁員計畫，雖然潛在裁員範圍尚未定案，但根據路透報導，後者已擬出亞太地區的裁員名單。