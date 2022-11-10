台積電10月營收2102億元 續寫單月次高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (10) 日公告 10 月營收，受惠蘋果 (AAPL-US) 新機與高效運算對 5 奈米需求持續增加，營收達 2102.66 億元，月增 1%，年增 56.3%，改寫 9 月寫下的單月次高紀錄；前 10 月累計營收 1 兆 8486.25 億元，年增 44%。

台積電預估，第四季營收將達 199-207 億美元，以 1 美元兌換新台幣 31.5 元計算，新台幣營收估達 6268.5-6520.5 億元，相當於季增 2.2-6.3%，毛利率高標上看 61.5%，營收、毛利率均可望再創高。

由於客戶需求轉弱，台積電第四季 7、6 奈米產能利用率將下滑，並預期影響會持續到明年上半年。近期甚至有市場消息指出，受聯發科 (2454-TW)、超微 (AMD-US) 等眾多客戶砍單或延後拉貨影響，7 奈米產能利用率已跌至 5 成以下。

不過，台積電受惠智慧型手機與高效運算應用對 5 奈米需求持續增加，平衡客戶持續進行庫存調整所帶來的影響，因此預估第四季業績將持平表現。

除 7 奈米雜音不斷外，美系外資最新報告指出，台積電部分 3 奈米資本支出將遞延，使明年產能從原計畫的月產能 8 萬片、降至 6 萬片，明年資本支出也將因此降至 300-320 億美元，相當於較今年減少 15-20%，但折舊成本降低下，明年、2024 年毛利率可望維持超過 53％水準。

台積電設廠計畫近來再度成為市場焦點，除傳 1 奈米廠將落腳桃園龍潭外，也傳將在美國再建一座 3 奈米新廠，台積電表示，正建設的亞利桑那州新廠，就包括一部分可能用於二期廠房的建築，但目前尚未確定二期規劃。

