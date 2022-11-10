煉油廠Phillips 66裁員1100人 力求年省5億美元 返還股東多達120億美元

煉油廠 Phillips 66 (PSX-US) 周三 (9 日) 表示，因力求今年實現成本節約 5 億美元的目標，現已裁員 1100 人以上，並計劃 2024 年底前透過股息和買回庫藏股，向股東返還多達 120 億美元。

發言人 Bernardo Fallas 表示，10 月下旬便已通知員工。根據路透報導，知情人士透露，該煉油廠上個月已裁撤煉油廠、碼頭和辦公室人力。

該煉油廠在其投資者電話會議上還制定了 2023 年底前節約成本 10 億美元的計畫。根據公司公布的資料，Phillips 於 2021 年擁有 1.4 萬名員工。

由於俄羅斯入侵烏克蘭和工廠關閉後供應緊縮，煉油商今年獲得巨額利潤，因為煉油廠以創紀錄的水準運作，以滿足強勁的出口需求。

Phillips 第三季 (9/30 止) 獲利大躍升，自去年同期 4.02 億美元的水準竄升至 54 億美元，並透過當季買回庫藏股和派發股息的方式，返還 12 億美元給股東。

然而，Tudor, Pickering, Holt & Co 分析師表示，儘管第三季買回庫藏股的程度超過預期，但 Phillips 的總資本回報率仍嚴重落後於同業。

Phillips 66 周三股價一度上漲 3%，但未能守住，最終收低 0.97% 至每股 104.09 美元。

Phillips 計劃未來 3 年內將調整後 EBITDA 提高 30 億美元，表示其董事會已批准額外買回 50 億美元庫藏股。

在美國拜登總統呼籲能源公司先別考慮股東回報，而將獲利用於提高產量之際，Phillips 卻祭出豐厚的投資者回報計畫。

Phillips 預期到 2024 年底，年度資本支出將達 20 億美元。執行長 Mark Lashier 表示：「改善我們煉油性能當然是強化向股東返還現金能力的一大關鍵，這也是我們強大的歷史背景。」他補充，股東可期待「接下來」派發的年度股息會增加。