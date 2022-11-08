動力轉向輔助失靈 特斯拉在美召回逾4萬輛車

根據路透周二（8 日）報導，特斯拉正在召回逾 4 萬輛 2017 年至 2021 年的 Model S 和 Model X，這些車型在崎嶇道路上行駛或撞上坑洞後動力轉向輔助會產生完全失靈的狀況。

美國公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA）表示，動力轉向輔助失靈在低速時會增加車輛碰撞風險。

特斯拉表示，在可能召回的美國車輛中，已發現 314 輛汽車出現動力轉向輔助失靈的警報，但尚不清楚有任何與該種情況相關的傷亡事故。

特斯拉先前在 10 月 11 日推出更新優化檢測意外轉向輔助扭力後，已發布遠端軟體更新來重新校準系統。該汽車製造商表示，截至 11 月 1 日，有超過 97% 被召回的車輛已更新系統，解決召回維修的問題。

另外，特斯拉還將召回為歐洲市場生產的 53 輛 2021 年款 Model S，這些車輛後視鏡不符合美國的「後方能見度」要求。特斯拉在今年迄今已宣布 17 次召回維修，一共涉及 340 萬輛車。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 盤前股價上漲 0.36%，每股暫報 197.79 美元。