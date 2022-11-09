策略師：若共和黨掌控參眾兩院 美股將大幅上漲

Carson Wealth 首席市場策略師 Ryan Detrick 表示，在今年美股經歷超過 20% 的熊市下跌後，有望迎來大幅上漲。

Detrick 在週二 (8 日) 發布的報告中表示，根據歷史數據，近日期中選舉結果可能會成為明年股價的一大推動力。

分析顯示，自 1950 年以來，當民主黨總統的權力受到共和黨控制的國會制約時，標準普爾 500 指數實現最高平均年回報率。

「對股市來說，最好的情況，是民主黨總統和共和黨控制國會。上次這樣的情況發生在 1990 年代後期，當時是柯林頓總統，對投資者或經濟來說，都不是個糟糕的時期。」Detrick 說道。

在民主黨總統任內，且共和黨控制國會兩院時期，標準普爾 500 指數平均年回報率為 16.2%。相較下，國會分裂情況下，僅有 13.6% 的回報率，民主黨控制國會的情況，則是 10.1%。

另一方面，若在共和黨總統任內，民主黨控制國會兩院時，標準普爾 500 指數的平均年回報率為 4.9%。相較下，國會分裂情況下，回報率達 13.7%，共和黨控制國會的情況下，則是 6.7%。

FiveThirtyEight 的最新選舉預測顯示，共和黨有 84% 的機率控制眾議院，有 59% 的機會控制參議院。

Detrick 也稱，無論中期選舉結果如何，股市在年底都有很多有利的季節性因素。自二戰以來的每一次中期選舉，股票都會在一年後上漲。此外，新當選總統任期的第三年，標準普爾 500 指數平均漲幅為 20.1%。

「雖然我們不知道 10 月 12 日是否為正式的低點，我們認為很有可能是，未來一年多頭可能迎來很多機會。」Detrick 說道。