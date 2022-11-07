大摩：期中選舉具催化效果 看好美股短期反彈

華爾街知名空頭分析師、摩根士丹利首席策略師威爾森 (Michael Wilson) 周一 (7 日) 表示，在本周美國期中選舉之前，投資人應繼續看好美股行情。

威爾森在周一的報告中寫道，民調顯示共和黨人將贏得國會參眾兩院中至少一院的多數席位，這可能成為美債殖利率下跌和股價上漲的最強催化劑，這將足以讓熊市反彈持續下去。據了解，華爾街大行普遍希望歷史能夠重演，即期中選舉之後美股呈上行趨勢。

美國期中選舉將於當地時間周二 (8 日) 進行投票，決定國會參眾兩院的控制權、36 州的州長職位，以及其他地方選舉。威爾森表示，如果共和黨「大獲全勝」，將大大增加凍結財政支出和削減歷史高預算赤字的可能性，推動 10 年期美債價格大漲、拉低美債殖利率，從而推動美股繼續走高。

另外，本周對市場也很重要的一點，是周四 (10 日) 將公布美國消費者物價指數 (CPI)，將據以顯示 Fed 升息是否正在拉低通膨水平。Fed 上周連續第 4 次升息 75 個基點，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，未來基準利率將高於之前 FOMC 的預期並且高利率將維持「一段時間」，這給近期美股漲勢帶來巨大壓力，標普 500 指數上用創下 9 月以來最差單周表現。

威爾森和他的團隊表示，在期中選舉結果公前，預計短期市場將出現波動，尤其是考慮到 CPI 引發的焦慮。不過，他們對美股走勢看法樂觀，認為利率波動率可能會進一步下降。

另一家華爾街大行摩根大通策略師也在周一的報告中寫道，在美債殖利率可能見頂、「非常悲觀」的投資情緒和部位以及良好的季節性因素背景下，它們對美股前景也持樂觀態度。

威爾森寫道，標普 500 指數若想達到摩根士丹利設定的短期反彈上限目標 4000 點至 4150 點，「需要看到後端利率水平也開始下降」。這個區間較最新收盤指數上漲 10%。

大摩策略師也將 3625-3650 點作為標普 500 指數的停損點。他們還表示，如果 10 年期美國國債殖利率達到 4.35% 門檻，客戶應該考慮退出多頭交易，並強調這將大大降低標普 500 指數達到 3950 點的可能性。