〈能源盤後〉投資者評估中國需求前景 原油連2日收低

由於投資者對中國原油需求前景仍不確定，原油期貨價格周二 (8 日) 連續第二個交易日收低。

能源商品價格

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.88 美元或 3.1%，收每桶 88.91 美元。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.56 美元或 2.6%，收每桶 95.36 美元。

12 月交割的汽油期貨價格下跌 0.6%，收每加侖 2.6367 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.3%，收每加侖 3.7707 美元。

12 月交割的天然氣價格大跌 11.6%，收每百萬 Btu 6.138 美元。周一天然氣期貨價格甫因天氣預報氣溫驟降而大漲 8.5%。

市場驅動力

中國面對新冠疫情採清零政策，多處大型城市和地區屢遭封控，向來被視為是拖累原油需求的原因之一。

然而，上周因傳聞中國當局考慮放寬防疫限制，激勵上周油價上漲，但中國當局周末否認該臆測並稱中國將堅持其「動態清零政策」。

然而，《華爾街日報》報導，中國當局正考慮採取措施重新開放，提振周一原油早盤價格，但因其進展緩慢且沒有時間表，因此周一最終收盤吐回漲幅。

Sevens Report Research 分析師寫道：「由於缺乏具體的時間表，也未見中國經濟重啟的任何真正細節，不清楚何時能擺脫這非常嚴格且嚴重限制經濟的規定，因此能源市場午盤承壓。」

但他們認為，就目前而言，近期趨勢仍然有利於多頭。WTI 自 10 月以來的收盤價 93.20 美元是一個關鍵阻力位，使原油價格介於每桶約 78 美元至 93 美元的交易範圍。

該分析報告寫道，本周中期選舉結果、CPI 數據 (若屬鴿派) 或中國對放寬防疫限制有進一步發展，這些都可能驅動期貨價格突破阻力位，並創多月收盤新高點。

供應預測

交易者仍在等待周三美國能源資訊署 (EIA) 周三將發布的上周美國石油供應報告。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預計上周原油供應減少 70 萬桶、汽油供應下降 120 萬桶，以及蒸餾油供應減少 90 萬桶。

施耐德電氣全球研究和分析經理 Robbie Fraser 在每日報告中表示：「本周庫存數據應是關注焦點，因為美國將致力讓上周的小幅增長擴大到蒸餾油庫存，蒸餾油庫存目前仍處於低水位。」

「強勁的出口需求導致柴油供應短缺，在供暖季節到來之前，市場會樂見庫存增加，因為全球天然氣供應仍然緊繃，這可能為柴油騰出更多空間。」Fraser 說。

EIA 在周二發布的月報中上調今明兩年熱燃油和柴油的價格預測。

該報告稱，美國蒸餾油的供應量在 10 月底時的庫存處於 1951 年來任何 10 月份的最低水準。(蒸餾油最主要用作柴油和熱燃油)